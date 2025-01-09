Уздовж берегів Чилі та Перу розкидані "живі камені", які кровоточать: що це таке (фото)

Дехто вважає, що ця загадкова істота схожа на морського їжака, але інші бачать у ній купу органів, що застрягли в камені.

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Прогулюючись уздовж берегів Чилі та Перу можна виявити під ногами"живий камінь", що має такий вигляд, ніби кровоточить. Ця дивна істота відома науці як Pyura chilensis. З першого погляду можна подумати, що вона схожа на морського їжака, але для більшості вони виглядають так, ніби купа органів застрягла в камені, пише IFLScience.

Насправді це зовсім не камінь, а фільтратор, споріднений з асцидіями. Така знахідка може здатися дуже дивною, але місцеві жителі навіть вживають ці "живі камені" в їжу. Їстівною вважається червона частина, яка захована серед темної екзоскелетної структури, що являє собою частину, схожу на камінь.

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Зазначимо, що темна екзоскелетна структура характерна для підтипу і відома як туніцинова "туніка" (Tunicata). Вона являє собою витривалий будинок, який може містити тисячі особин, які, по суті, живуть в одній "скелі". Ці особини не мають мозку й органів чуття, а також є невибагливими сусідами, що мешкають у приливних зонах біля узбережжя Перу і Чилі, де їх активно використовують у місцевій кухні.

Через червоний відтінок їхніх м'яких тканин людям часто здається, що "живі камені" кровоточать, але насправді кров піуре ще більш дивна. Вчені виявили, що кров цих істот зовсім не червона, а прозора і наповнена елементом, відомим як ванадій — сріблясто-білий метал. Дослідники з Центру біологічного різноманіття також виявили, що піуре можуть містити в 10 мільйонів разів більше ванадію, як порівняти з морською водою, в якій вони живуть.

Місцеві жителі вживають червону м'якоть у їжу Фото: iNaturalist

Десятиліттями вчені намагалися дізнатися, як і чому фільтратори накопичують ванадій у такій великій кількості, адже метал токсичний для більшості інших тварин навіть у досить малих дозах. Однак на це питання все ще немає відповіді. Неясно також і те, чи може вживання піуре мати значні наслідки для здоров'я людини.

Не менш цікаво й те, що цей елемент насправді має вельми цікаві хімічні властивості, а тому має потенціал як носій майбутньої енергії. Унаслідок цього цей вид фільтраторів становить особливий інтерес для хіміків у всьому світі.

P. chilensis також відомий своїм статевим життям. Народжені самцями, вони стають гермафродитами в "статевій зрілості", що дає їм усе необхідне обладнання для розмноження з іншими представниками свого виду. Однак, якщо вони в скрутному становищі, вони фактично можуть розмножуватися самостійно за допомогою самозапліднення. Ба більше, вчені також виявили, що самозапліднене потомство, ймовірно, настільки ж успішне, як і потомство з двома батьками.

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