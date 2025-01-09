Секреты Дманиси: горная мега-крепость бронзового века поразила своими размерами (фото)

Одной из особенностей Южного Кавказа являются поселения-крепости, которые существовали в горах между вторым и первым тысячелетиями до нашей эры. Примером такого места является Дманиси, древняя крепость, которая до сих пор удивляет исследователей.

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В горах Кавказа на юге Грузии расположена крепость бронзового века, которая привлекает внимание исследователей, ведь они не уверены в ее первоначальном назначении. Это место, расположенное на перекрестке путей между Европой и Азией, известно под названием Дманиси, пишет IFLScience.

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Крепость Дманиси, которой примерно 3 000 лет, является частью серии поселений-крепостей, появившихся на Южном Кавказе между вторым и первым тысячелетиями до нашей эры.

Предыдущие раскопки начались в 2018 году, но только в следующем году археологи обнаружили дополнительный слой внешних фортификационных стен. Это открытие значительно расширило известные границы поселения, демонстрируя его масштабность.

Это открытие значительно расширило известные границы поселения, демонстрируя его масштабность Фото: Nathaniel Erb-Satullo

Полную площадь крепости Дманиси невозможно было оценить с уровня земли, только благодаря фотографированию с дрона. Исследователи сделали 11 000 аэроснимков, которые затем объединили для создания комплексной карты крепости.

"Результаты этого исследования показали, что объект — более чем в 40 раз больше, чем считалось изначально, включая большое внешнее поселение, защищенное километровой фортификационной стеной", — пояснил автор исследования доктор Натаниэль Эрб-Сатулло.

Детальный анализ выявил такие особенности, как могилы, системы полей и каменные сооружения в пределах поселения, что добавило ценной информации о его планировке.

Двойные фортификационные стены, построенные из неотесанных валунов толщиной до 2 метров, похоже, выстроены как единая, взаимосвязанная оборонительная система. Это позволяет предположить, что внутреннее и внешнее поселение сосуществовали, что делает крепость Дманиси одним из крупнейших известных поселений на Южном Кавказе в эпоху поздней бронзы и железного века.

Интересно, что внешнее поселение содержит минимум археологических доказательств, таких как орудия труда или предметы быта, что оставляет исследователям лишь предположения о его использовании. Вполне возможно, что это место было заселено лишь сезонно, служа приютом для скотоводов во время миграций. Такая функция могла бы объяснить значительные усилия, вложенные в его строительство, несмотря на отсутствие большого постоянного населения.

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Хотя точное назначение крепости Дманиси остается неизвестным, исследователи верят, что дальнейшие исследования прольют свет на ее роль в античном обществе. Изучение плотности населения, перемещения скота и сельскохозяйственных практик, возможно, даст ответы на эти вопросы и поможет глубже понять этот загадочный памятник.

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