Путешествие в прошлое: когда Антарктиду покрывали тропические леса и бродили динозавры (фото)

Исследования показывают, что не так давно единственный ледяной континент Земли выглядел совсем иначе, чем мы знаем его сегодня.

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Сегодня Антарктида представляет собой единственный ледяной континент на Земле, однако всего 90 миллионов лет назад он выглядел совсем иначе. Можно предположить, что Антарктида выглядела как полярная пустыня с колоссальными ледяными щитами и ледниками, но на самом деле континент представлял собой болотистую землю тропических лесов, где преобладали папоротники и хвойные деревья, пишет IFLScience.

Еще несколько лет назад ученые из Института Альфреда Вегенера в Германии и Императорского колледжа обнаружили некоторые убедительные доказательства этого. Для этого они пробурили керн в Западной Антарктиде примерно в 900 километрах от Южного полюса — им удалось добыть образец почвы возрастом около 90 миллионов лет.

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Результаты анализа показали, что образец почвы содержит большое количество сохранившихся корней, пыльцы и спор — простыми словами, в те времена континент был богат растительностью и жизнью. Это открытие особенно любопытно в разрезе того, что в течение четырех месяцев подряд Антарктида лишена солнечного света. И все же, несмотря на отсутствие света, обильная растительная жизнь, похоже, процветала здесь.

По словам соавтора исследования, профессора Тина ван де Флирда из Департамента наук о Земле и инженерии в Имперском университете, сохранность антарктического леса возрастом 90 миллионов лет исключительна и открывает новый удивительный мир, о котором нам не было известно ранее. Даже в месяцы темноты болотистые умеренные тропические леса могли расти близко к Южному полюсу — ученые также обнаружили, что климат континента в то время был более теплым, чем ожидалось.

Карта места бурения и расположение континентов 90 миллионов лет назад Фото: Alfred-Wegener-Institut

Предполагается, что средняя температура воздуха в то время составляла около 12°C, что позволило процветать умеренному тропическому лесу, подобному тому, который сегодня можно встретить в Новой Зеландии. Этот период в середине мелового периода, по мнению ученых, был самым жарким за последние 140 миллионов лет, а уровень моря достигал своего пика — на 170 метров выше сегодняшнего.

На меловой период также пришелся расцвет динозавров: в это время на планете обитало множество различных видов, в том числе и знаковых групп. Исследователи считают, что в это время динозавры также обитали в Антарктиде — в последние годы ученые обнаружили множество окаменелостей. К слову, то, как динозаврам удалось пережить длительные полярные ночи все еще остается загадкой. Впрочем, предполагается, что они могли мигрировать или разработать собственные механизмы выживания.

Сегодня Антарктида покрыта льдом, а вовсе не растительностью. Но ученые считают, что в ближайшее время это, вероятно, может измениться. В данный момент местными для региона считаются лишь два вида: антарктическая трава и антарктическая мшанка. За последние несколько лет эти растения стали более распространенными на континенте, а потому ученые полагают, что в результате изменения климата ситуация с покровом Антарктиды может резко измениться.

Ранее Фокус писал о том, что в Антарктиде найден неисчерпаемый источник энергии.