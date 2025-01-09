Подорож у минуле: коли Антарктиду вкривали тропічні ліси й бродили динозаври (фото)

Дослідження показують, що не так давно єдиний крижаний континент Землі мав зовсім інший вигляд, ніж ми знаємо його сьогодні.

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Сьогодні Антарктида являє собою єдиний крижаний континент на Землі, проте всього 90 мільйонів років тому він виглядав зовсім інакше. Можна припустити, що Антарктида виглядала як полярна пустеля з колосальними крижаними щитами та льодовиками, але насправді континент був болотистою землею тропічних лісів, де переважали папороті та хвойні дерева, пише IFLScience.

Ще кілька років тому вчені з Інституту Альфреда Вегенера в Німеччині та Імператорського коледжу виявили деякі переконливі докази цього. Для цього вони пробурили керн у Західній Антарктиді приблизно за 900 кілометрів від Південного полюса — їм вдалося добути зразок ґрунту віком близько 90 мільйонів років.

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Результати аналізу засвідчили, що зразок ґрунту містить велику кількість збережених коренів, пилку і спор — простими словами, в ті часи континент був багатий рослинністю і життям. Це відкриття особливо цікаве в розрізі того, що протягом чотирьох місяців поспіль Антарктида позбавлена сонячного світла. І все ж, попри відсутність світла, рясне рослинне життя, схоже, процвітало тут.

За словами співавтора дослідження, професора Тіна ван де Флірда з Департаменту наук про Землю та інженерії в Імперському університеті, збереження антарктичного лісу віком 90 мільйонів років виняткове і відкриває новий дивовижний світ, про який нам не було відомо раніше. Навіть у місяці темряви болотисті помірні тропічні ліси могли рости близько до Південного полюса — вчені також виявили, що клімат континенту в той час був теплішим, ніж очікувалося.

Карта місця буріння і розташування континентів 90 мільйонів років тому Фото: Alfred-Wegener-Institut

Передбачається, що середня температура повітря в той час становила близько 12°C, що дало змогу процвітати помірному тропічному лісу, подібному до того, який сьогодні можна зустріти в Новій Зеландії. Цей період у середині крейдяного періоду, на думку вчених, був найспекотнішим за останні 140 мільйонів років, а рівень моря досягав свого піка — на 170 метрів вище за сьогоднішній.

На крейдяний період також припав розквіт динозаврів: у цей час на планеті мешкало безліч різних видів, зокрема і знакових груп. Дослідники вважають, що в цей час динозаври також мешкали в Антарктиді — в останні роки вчені виявили безліч скам'янілостей. До слова, те, як динозаврам вдалося пережити тривалі полярні ночі, все ще залишається загадкою. Утім, припускають, що вони могли мігрувати або розробити власні механізми виживання.

Сьогодні Антарктида вкрита льодом, а зовсім не рослинністю. Але вчені вважають, що найближчим часом це, ймовірно, може змінитися. Наразі місцевими для регіону вважаються лише два види: антарктична трава та антарктична моховинка. За останні кілька років ці рослини стали більш поширеними на континенті, а тому вчені вважають, що внаслідок зміни клімату ситуація з покривом Антарктиди може різко змінитися.

Раніше Фокус писав про те, що в Антарктиді знайдено невичерпне джерело енергії.