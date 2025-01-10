Существа, живущие в океане, прошли когнитивный тест для человеческих детей: кто они (фото)

Еще несколько лет назад ученые обнаружили, что нам следует считаться с интеллектом этих животных.

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Еще в 2021 году исследователи протестировали интеллект головоногих моллюсков. Тогда результаты показали, что нам явно не следует недооценивать этих животных. Фактически головоногим удалось успешно пройти тест, который был разработан учеными для человеческих детей, пишет Science Alert.

В ходе тестирования каракатицам дали новую версию теста с зефиром. Отметим, что речь идет о Стэндфордском эксперименте с зефиром, который довольно прост. Во время теста ребенка помещают в комнату с зефиром, где ему говорят, что если он сможет не съесть зефир в течение 15 минут, он получит дополнительный зефир и ему разрешат съесть оба.

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Эта способность откладывать удовлетворение, по мнению ученых, демонстрирует когнитивные способности, такие как планирование будущего. Изначально ученые проводили это тестирование для изучения того, как развивается человеческое познание. В том числе они пытались узнать, в каком возрасте человек достаточно умен, чтобы отложить удовлетворение, если это принесет лучший результат в будущем.

Поскольку тест достаточно прост, ученые скорректировали его под животных. Увы, исследователи не могли просто сказать им о возможном вознаграждении, если они подождут, однако смогли научить животных понимать, что лучшая еда будет впереди, если животное не съест все сразу. Предыдущие исследования уже показали, что некоторые приматы, собаки и врановые способны пройти тест на зефир.

В 2020 году ученые впервые протестировали обыкновенных каракатиц (Sepia officinalis). Результаты показали, что головоногие могут отказаться от употребления крабового мяса утром, как только узнают, что вечером им достанется гораздо больше креветки.

Предполагается, что способность головоногих моллюсков учиться и адаптироваться могла эволюционировать, чтобы дать каракатицам преимущество в суровой морской среде. Но по словам ведущего автора исследования, поведенческого эколога Александры Шнелл из Кембриджского университета, в эксперименте 2020 года было сложно определить, являлось ли изменение в поведении ответом на доступность добычи или демонстрировало самоконтроль.

Экспериментальная установка Фото: Alexandra Schnell

Теперь ученые разработали новый тест, чтобы развеять все сомнения. Шесть каракатиц поместили в специальный резервуар с двумя закрытыми камерами с прозрачными дверцами, чтобы животные видели, что внутри. В этих камерах находились закуски: в одной кусок сырой королевской креветки, во второй — живая травяная креветка.

На дверцы камер также нанесли символы, которые каракатицы были обучены распознавать: круг — дверь откроется немедленно, треугольник — через промежуток времени от 10 до 130 секунд. А квадрат, используемый только в контрольном условии, означал, что дверь оставалась закрытой неопределенно долго.

В тестовом условии креветку помещали за открытую дверцу, в то время как живая креветка была доступна только после задержки. Если каракатица хватала креветку, креветку немедленно убирали. Между тем, в контрольной группе креветка оставалась недоступной за дверью с квадратным символом, которая не открывалась.

Результаты исследования показывают, что все каракатицы в условиях теста решили дождаться своей любимой пищи (живой креветки), но не потрудились сделать это в контрольной группе, где они не могли получить к ней доступ.

В результате ученые пришли к выводу, что каракатицы могут проявлять самоконтроль, но ученые все еще не знают, как и почему это происходит.

Ранее Фокус писал о том, как каракатицы завоевали сердца ученых.