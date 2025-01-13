Внешний вид одного хищника Земли запускает у приматов мощный инстинкт: кто это (фото)

Исследователи обнаружили, что приматы обладают врожденной способностью быстро распознавать хищников — теперь мы знаем, что это.

Related video

Обезьяны, как и люди, обладают врожденной способностью очень быстро замечать змей и в новом исследовании ученые обнаружили, что именно является ключевым визуальным сигналом для приматов во время обнаружения этих скользящих хищников, пишет Science Alert.

Когнитивный ученый Нобуюки Каваи из Нагойского университета в Японии провел эксперименты с тремя японскими макаками (Macaca fuscata), которые ранее никогда не видели настоящих рептилий или амфибий, а лишь изображения. Результаты, как и ожидалось, показали, что животные инстинктивно быстрее реагировали на изображения змей в сравнении с изображениями саламандр.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На втором этапе эксперимента ученые изменили изображения саламандр таким образом, что они были "одеты" в змеиную кожу. Результаты указывают на то, что обезьяны отреагировали на изображения также быстро, как и на фото змей. По словам Каваи, вероятно, именно чешуйчатая кожа является важным визуальным триггером.

Исследователь использовал изображения саламандр (слева), змей (посередине) и саламандр с наложенной змеиной кожей (справа) в оттенках серого Фото: Scientific Reports

Отметим, что в предыдущих экспериментах ученые уже обнаружили, что люди и приматы способны быстро распознавать змей, однако ученые не понимали, как именно им это удается. В то же время обезьяны не реагировали быстрее на саламандр — вид, который также имеет удлиненное тело и хвост. Эксперты также обнаружили, что этот инстинкт есть как у взрослых, так и у детей и запускается лишь при виде змей.

Теперь ученые считают, что змеиная кожа, похоже, является еще одним визуальным фактором, на который нацеливаются приматы, когда инстинктивно решают, является ли что-то опасным. Каваи с командой не уверены, но предполагают, что это может быть связано с тем, что наши предки-приматы, вероятно развили зрительную систему для распознавания чешуи, характерной для змей. Команда также считает, что полученные ими результаты позволят улучшить наше понимание зрения и эволюции мозга у животных, в ом числе и людей.

Статистика показывает, что змеи сегодня являются одним из самых опасных хищников на Земле, причем как для животных, так и для людей. Ученые обнаружили, что они ответственны за около 94 000 человеческих смертей в год. Для сравнения, в 2023 году было зафиксировано лишь 14 случаев нападения акул на людей с летальным исходом.

Умение замечать змей остается критически важным для нас как вида — это объясняет, почему даже у детей в возрасте 7 месяцев мозг реагирует на змей, даже если раньше они никогда не видели этих животных.

Использованы изображения саламандр, саламандр со змеиной кожей и змей Фото: Scientific Reports

По словам Каваи с коллегами, в дальнейшем они планируют повторить исследование, на этот раз на людях. Однако ученые считают, что есть веские основания полагать, что наш мозг устроен так же, как и у наших родственников-приматов. Фактически, змеиная кожа, похоже, является "красным флагом" для всех приматов, в том числе и людей.

К слову, эти результаты согласуются с теорией обнаружения змей, согласно которой змеи были сильным селективным давлением, благоприятствующим изменениям в зрительной системе приматов, что позволяют им обнаруживать змей быстрее или надежнее.

Ранее Фокус писал о том, что ученые засняли, как две самые большие змеи в мире охотятся друг на друга.