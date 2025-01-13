Зовнішній вигляд одного хижака Землі запускає у приматів потужний інстинкт: хто це (фото)

Дослідники виявили, що примати мають вроджену здатність швидко розпізнавати хижаків — тепер ми знаємо, що це.

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Мавпи, як і люди, мають вроджену здатність дуже швидко помічати змій, і в новому дослідженні вчені виявили, що саме є ключовим візуальним сигналом для приматів під час виявлення цих ковзних хижаків, пише Science Alert.

Когнітивний вчений Нобуюкі Каваї з Нагойського університету в Японії провів експерименти з трьома японськими макаками (Macaca fuscata), які раніше ніколи не бачили справжніх рептилій або амфібій, а лише зображення. Результати, як і очікувалося, показали, що тварини інстинктивно швидше реагували на зображення змій порівняно із зображеннями саламандр.

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На другому етапі експерименту вчені змінили зображення саламандр таким чином, що вони були "одягнені" в зміїну шкіру. Результати вказують на те, що мавпи відреагували на зображення так само швидко, як і на фото змій. За словами Каваї, ймовірно, саме луската шкіра є важливим візуальним тригером.

Дослідник використовував зображення саламандр (ліворуч), змій (посередині) і саламандр із накладеною зміїною шкірою (праворуч) у відтінках сірого Фото: Scientific Reports

Зазначимо, що в попередніх експериментах науковці вже виявили, що люди та примати здатні швидко розпізнавати змій, проте вчені не розуміли, як саме їм це вдається. Водночас мавпи не реагували швидше на саламандр — вид, який також має видовжене тіло та хвіст. Експерти також виявили, що цей інстинкт є як у дорослих, так і в дітей і запускається лише побачивши змій.

Тепер учені вважають, що зміїна шкіра, схоже, є ще одним візуальним фактором, на який націлюються примати, коли інстинктивно вирішують, чи є щось небезпечним. Каваї з командою не впевнені, але припускають, що це може бути пов'язано з тим, що наші предки-примати, ймовірно, розвинули зорову систему для розпізнавання луски, характерної для змій. Команда також вважає, що отримані ними результати дадуть змогу поліпшити наше розуміння зору та еволюції мозку у тварин, зокрема й людей.

Статистика показує, що змії сьогодні є одним із найнебезпечніших хижаків на Землі, причому як для тварин, так і для людей. Вчені виявили, що вони відповідальні за близько 94 000 людських смертей на рік. Для порівняння, у 2023 році було зафіксовано лише 14 випадків нападу акул на людей з летальним результатом.

Уміння помічати змій залишається критично важливим для нас як виду — це пояснює, чому навіть у дітей віком 7 місяців мозок реагує на змій, навіть якщо раніше вони ніколи не бачили цих тварин.

Використано зображення саламандр, саламандр зі зміїною шкірою та змій Фото: Scientific Reports

За словами Каваї з колегами, надалі вони планують повторити дослідження, цього разу на людях. Однак учені вважають, що є вагомі підстави вважати, що наш мозок влаштований так само як і в наших родичів-приматів. Фактично, зміїна шкіра, схоже, є "червоним прапором" для всіх приматів, зокрема й людей.

До слова, ці результати узгоджуються з теорією виявлення змій, згідно з якою змії були сильним селективним тиском, що сприяє змінам у зоровій системі приматів, які дають їм змогу виявляти змій швидше або надійніше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені зняли, як дві найбільші змії у світі полюють одна на одну.