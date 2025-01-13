"Призрачный" остров в Каспийском море вскоре исчезнет с лица Земли: куда он денется (фото)

Два года назад необычный остров внезапно появился посреди моря и теперь ученые считают, что вскоре он также внезапно исчезнет.

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В 2023 году всего в 25 километрах от восточного побережья Азербайджана родился новый остров. Однако он был весьма необычен, так как образовался в результате извержения грязевого вулкана. Теперь ученые полагают, что удивительный остров вскоре исчезнет также неожиданно, как и появился, пишет IFLScience.

Грязевой вулкан известен как Кумани-Бэнк. В 2023 году ученые наблюдали за ним из космоса с помощью спутников Landsat 8 и 9: кадры показывают, что вулкан изверг достаточно материала, чтобы образовать так называемый "призрачный" остров. Отметим, что грязевые вулканы являются обычным делом для этого региона: на востоке Азербайджана и в прилегающих водах было зарегистрировано более 300 таких вулканов. Ранее ученые также зарегистрировали минимум 8 извержений, первое из которых было зарегистрировано еще в 1861 году.

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По словам геолога Марка Тингея из Университета Аделаиды, уже известно, что подобные "призрачные" острова, увы, не существуют долго — отсюда и их название. Исследователи уже наблюдали, как они внезапно возникают посреди морей и океанов, а затем также внезапно смываются волнами и скользят обратно под воду. Как правило, "призрачные" острова существует не более нескольких месяцев или лет.

В феврале 2003 года Тингей измерил "призрачный" остров и обнаружил, что его ширина составляла около 400 метров. В декабре 2024 года исследователи изучили спутниковые снимки и пришли к выводу, что остров значительно уменьшился — сегодня осталась лишь часть его ширины, а гребень вулкана едва выглядывает из толщи воды.

В 2023 году всего в 25 километрах от восточного побережья Азербайджана родился новый остров Фото: U.S. Geological Survey

Что такое грязевой вулкан?

Грязевые вулканы получили свое название из-за того, что они извергают жидкую смесь осадков и газа, а вовсе не лавы. Однако тектоническая активность все еще может быть вовлечена в этот процесс. Ученые не уверены до конца, но считают, что тектоническая активность может оказывать давление на поверхностные отложения, заставляя их подниматься, пока они не прорвутся через поверхность, приземлившись и образуя конус из грязи. Впрочем, если процесс извержения не связан с тектоникой, он обусловлен накоплением природного газа.

Как правило, грязевые вулканы считают менее опасными, чем обычные. Однако ученые предупреждают, что известны случаи, когда извержения грязевых вулканов были достаточно сильными, чтобы создавать целые острова.

Исследования также показывают, что извержение грязевого вулкана может сопровождаться огромными огненными шарами. Наиболее известным примером подобного извержения грязевого вулкана является инцидент на острове Дашли в 2021 году. Он выбросил 488-метровый шлейф и огненные шары.

Ученые отмечают, что все еще не совсем понятно, почему происходят эти огненные явления, но считают, что причиной могут быть произвольное возгорание выделяющихся во время извержения газов или столкновение камней, способных вызвать искру.

Ранее Фокус писал о том, что тропический остров возрастом 45 млн лет найден в океане.