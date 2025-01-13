"Примарний" острів у Каспійському морі незабаром зникне з лиця Землі: куди він подінеться (фото)

Два роки тому незвичайний острів раптово з'явився посеред моря і тепер вчені вважають, що незабаром він також раптово зникне.

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У 2023 році всього за 25 кілометрів від східного узбережжя Азербайджану народився новий острів. Однак він був вельми незвичайний, оскільки утворився внаслідок виверження грязьового вулкана. Тепер вчені вважають, що дивовижний острів незабаром зникне так само несподівано, як і з'явився, пише IFLScience.

Грязьовий вулкан відомий як Кумані-Бенк. У 2023 році вчені спостерігали за ним із космосу за допомогою супутників Landsat 8 і 9: кадри показують, що вулкан виверг достатньо матеріалу, щоб утворити так званий "примарний" острів. Зазначимо, що грязьові вулкани є звичною справою для цього регіону: на сході Азербайджану і в прилеглих водах було зареєстровано понад 300 таких вулканів. Раніше вчені також зареєстрували щонайменше 8 вивержень, перше з яких було зареєстровано ще 1861 року.

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За словами геолога Марка Тінгея з Університету Аделаїди, вже відомо, що подібні "примарні" острови, на жаль, не існують довго — звідси і їхня назва. Дослідники вже спостерігали, як вони раптово виникають посеред морів і океанів, а потім так само раптово змиваються хвилями й ковзають назад під воду. Як правило, "примарні" острови існують не більше кількох місяців або років.

У лютому 2003 року Тінгей виміряв "примарний" острів і виявив, що його ширина становила близько 400 метрів. У грудні 2024 року дослідники вивчили супутникові знімки та дійшли висновку, що острів значно зменшився — сьогодні залишилася лише частина його ширини, а гребінь вулкана ледь визирає з товщі води.

У 2023 році всього за 25 кілометрів від східного узбережжя Азербайджану народився новий острів Фото: U.S. Geological Survey

Що таке грязьовий вулкан?

Грязьові вулкани отримали свою назву через те, що вони вивергають рідку суміш опадів і газу, а зовсім не лави. Однак тектонічна активність все ще може бути залучена в цей процес. Вчені не впевнені до кінця, але вважають, що тектонічна активність може чинити тиск на поверхневі відкладення, змушуючи їх підійматися, поки вони не прорвуться через поверхню, приземлившись і утворюючи конус із бруду. Утім, якщо процес виверження не пов'язаний із тектонікою, він зумовлений накопиченням природного газу.

Як правило, грязьові вулкани вважають менш небезпечними, ніж звичайні. Однак учені попереджають, що відомі випадки, коли виверження грязьових вулканів були досить сильними, щоб створювати цілі острови.

Дослідження також показують, що виверження грязьового вулкана може супроводжуватися величезними вогняними кулями. Найвідомішим прикладом подібного виверження грязьового вулкана є інцидент на острові Дашлі 2021 року. Він викинув 488-метровий шлейф і вогняні кулі.

Учені зазначають, що все ще не зовсім зрозуміло, чому відбуваються ці вогняні явища, але вважають, що причиною можуть бути довільне загоряння газів, що виділяються під час виверження, або зіткнення каміння, здатного викликати іскру.

Раніше Фокус писав про те, що тропічний острів віком 45 млн років знайдено в океані.