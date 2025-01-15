Встроенный компас: как коровы ориентируются, используя электромагнитное поле Земли (видео)

Почти 17 лет назад исследователи просматривали спутниковые снимки пасущихся коров и обнаружили нечто немного неожиданное.

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В 2008 году исследователи изучали оленей и крупный рогатый скот, когда заметили нечто неожиданное: животные, похоже, ориентировали свои тела во время выпаса и отдыха в направлении северо-юга. И все же с тех пор было проведено слишком мало научных исследований, чтобы ученые смогли выяснить, почему это так, пишет IFLScience.

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В новом исследовании команда просматривала спутниковые снимки коров, пасущихся по всему миру, а также наблюдали за косулями во время их выпаса и отдыха. Далее ученые проанализировали отпечатки тел, оставленные на снегу благородными оленями и косулями. В ходе анализа ученые также учли такие факторы как:

направление ветра;

положение Солнца в небе.

Результаты анализа ученых показывают, что все эти животные, похоже, выстраивались вдоль магнитной линии север/юг в статистически значимых количествах. По словам исследователей, климатические факторы, такие как ветер, солнце и температура, по-видимому, не были общими ключевыми факторами направления, объясняющими повсеместное выравнивание животных. В результате ученые пришли к выводу, что магнитное поле является единственным общим и наиболее вероятным фактором, ответственным за поведение животных.

Анализ крупного рогатого скота в местах с естественно высокими положительными и отрицательными скоплениями предоставляет доказательства в пользу того, что магнитное поле Земли является чувствительным сигналом.

Отметим, что результаты исследования странные, но они не полностью выходят за рамки возможного. Ранее ученые уже доказали, что некоторые животные на Земле обладают магниторецепцией или способностью воспринимать магнитные поля планеты, впрочем, они, как правило, меньше коров и оленей. Фактически, ученые обнаружили, что такое поведение весьма распространено и полезно для перелетных птиц — вероятно, помогает им ориентироваться.

В следующей работе ученые также считали, что обнаружили доказательства того, что "ориентационное поведение" может быть нарушено кане низкочастотными магнитными полями, создаваемыми высоковольтными линиями электропередач.

И все же, исследователи отмечают, что механизм того, как именно коровы и другие крупные животные ориентируются на магнитные поля Земли все еще остается загадкой для науки. Но у ученых есть несколько предположений.

Например, гипотеза радикальной пары предполагает связь магнитного восприятия со зрением. Согласно этой гипотезе, магнитные поля воспринимаются как визуальные узоры, которые зависят как от направления поля, так и от его интенсивности.

Любопытно, что другое исследование, где было рассмотрено 34 коровы, к ошейникам которых были прикреплены сильные неодимовые магниты, показало, что у животные не было никаких признаков предпочтения направления, независимо от того, носили они магнит или нет.

В другой части исследования ученые провели 2428 дневных наблюдений за 659 отдыхающими коровами в течение дня в Португалии, за исключением самых жарких времен, и обнаружили, что коровы предпочитали смотреть на юго-восток. Авторы исследования пришли к выводу, что поведение животных на самом деле может быть связано с направлением Солнца, а не магнитоориентацией. Ученые также признают, что потребуются дальнейшие исследования, чтобы поставить точку в этом вопросе.

Ранее Фокус писал о том, что обнаружено, что овцы выбирают лидера и достигают коллективного разума.