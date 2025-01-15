Вбудований компас: як корови орієнтуються, використовуючи електромагнітне поле Землі (відео)

Майже 17 років тому дослідники переглядали супутникові знімки корів, що пасуться, і виявили дещо трохи несподіване.

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У 2008 році дослідники вивчали оленів і велику рогату худобу, коли помітили дещо несподіване: тварини, схоже, орієнтували свої тіла під час випасання та відпочинку в напрямку північного півдня. Та все ж відтоді було проведено надто мало наукових досліджень, щоб учені змогли з'ясувати, чому це так, пише IFLScience.

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У новому дослідженні команда переглядала супутникові знімки корів, що пасуться по всьому світу, а також спостерігали за козулями під час їхнього випасу та відпочинку. Далі вчені проаналізували відбитки тіл, залишені на снігу благородними оленями й козулями. Під час аналізу вчені також врахували такі фактори як:

напрямок вітру;

положення Сонця в небі.

Результати аналізу вчених показують, що всі ці тварини, схоже, шикувалися вздовж магнітної лінії північ/південь у статистично значущих кількостях. За словами дослідників, кліматичні чинники, такі як вітер, сонце і температура, мабуть, не були загальними ключовими факторами напрямку, що пояснюють повсюдне вирівнювання тварин. У результаті вчені дійшли висновку, що магнітне поле є єдиним загальним і найімовірнішим фактором, відповідальним за поведінку тварин.

Аналіз великої рогатої худоби в місцях із природно високими позитивними та негативними скупченнями надає докази на користь того, що магнітне поле Землі є чутливим сигналом.

Зазначимо, що результати дослідження дивні, але вони не повністю виходять за рамки можливого. Раніше вчені вже довели, що деякі тварини на Землі володіють магніторецепцією або здатністю сприймати магнітні поля планети, втім, вони, зазвичай, менші за корів та оленів. Фактично, науковці виявили, що така поведінка вельми поширена і корисна для перелітних птахів — імовірно, допомагає їм орієнтуватися.

У наступній роботі вчені також вважали, що виявили докази того, що "орієнтаційна поведінка" може бути порушена кане низькочастотними магнітними полями, створюваними високовольтними лініями електропередач.

Та все ж, дослідники зазначають, що механізм того, як саме корови та інші великі тварини орієнтуються на магнітні поля Землі все ще залишається загадкою для науки. Але у вчених є кілька припущень.

Наприклад, гіпотеза радикальної пари передбачає зв'язок магнітного сприйняття із зором. Згідно з цією гіпотезою, магнітні поля сприймаються як візуальні візерунки, які залежать як від напрямку поля, так і від його інтенсивності.

Цікаво, що інше дослідження, де було розглянуто 34 корови, до нашийників яких було прикріплено сильні неодимові магніти, показало, що тварини не мали жодних ознак переваги напрямку, незалежно від того, носили вони магніт чи ні.

В іншій частині дослідження вчені провели 2428 денних спостережень за 659 коровами, які відпочивали протягом дня в Португалії, за винятком найспекотніших часів, і виявили, що корови воліли дивитися на південний схід. Автори дослідження дійшли висновку, що поведінка тварин насправді може бути пов'язана з напрямком Сонця, а не магнітоорієнтацією. Вчені також визнають, що будуть потрібні подальші дослідження, щоб поставити крапку в цьому питанні.

Раніше Фокус писав про те, що виявлено, що вівці вибирають лідера і досягають колективного розуму.