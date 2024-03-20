Корову скрестили с ДНК человека: ее молоко начало производить лекарство от диабета

Ученые провели необычное исследование, в ходе которого генномодифицированная корова приобрела возможность давать молоко, способное решить проблемы больных диабетом по всему миру.

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Ученые из Университета Иллинойса Урбана-Шампейн и Университета Сан-Паулу в своем новаторском исследовании совершили значительный скачок в стремлении сделать инсулин более доступным и недорогим для миллионов людей, страдающих диабетом первого типа. Им удалось создать корову, которая может вырабатывать человеческий инсулин в своем молоке, что в перспективе может произвести революцию в области получения этого жизненно важного лекарства, пишет Neoscope.

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Процесс создания подобных животных включает в себя введение части человеческой ДНК в коровьи эмбрионы, что позволяет коровам вырабатывать инсулин в своем молоке — метод, который использует естественную эффективность молочных желез коровы для производства белка.

Этот инновационный подход привел к рождению теленка в Бразилии, который, достигнув зрелости и получив стимул к производству молока, удивил исследователей, выработав не только предшественника инсулина, проинсулин, но и саму его активную форму. Этот прорыв значительно упрощает процесс, поскольку позволяет обойтись без дополнительной очистки для получения лекарства из проинсулина. Коровье молоко содержало значительное его количество, что свидетельствует о возможности его масштабного производства. Всего один литр такого молока может обеспечить десятки тысяч единиц инсулина, говорится в исследовании.

В будущем исследователи намерены усовершенствовать этот процесс и в перспективе создать стадо коров, вырабатывающих инсулин. Этот метод может превзойти существующие технологии его производства, такие как использование генно-модифицированных дрожжей и бактерий, особенно если его правильно масштабировать. Следующие шаги связаны с разработкой системы выделения и очистки инсулина из молока — задача, которую, по мнению команды, можно решить, получив разрешение регулирующих органов.

Последствия этого открытия весьма обширны: можно предположить, что в будущем небольшое количество специализированных коров сможет удовлетворить потребности страны и больных диабетом людей в инсулине, а более крупное предприятие — даже удовлетворить глобальный спрос. Это исследование позволяет заглянуть в будущее, где борьба с этим заболеванием может быть значительно облегчена благодаря биоинженерным животным, что сделает инсулин более доступным и недорогим для нуждающихся по всему миру.

Ранее Фокус писал о том, что наука поставила точку в вопросе о жирном и нежирном молоке. Новые исследования перевернули все наши укрепившиеся понятия о пользе и вреде молочных продуктов, стремясь облегчить нелегкий выбор в пользу того или иного продукта.

Также Фокус писал о том, что ключ к излечению диабета может иметь внеземное происхождение. В поисках методов борьбы с диабетом второго типа, наука обратила свой взор за пределы нашей планеты и, возможно, отыскала там необычное и действенное средство от болезни.

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