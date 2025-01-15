Радиоактивный Медвежий остров, окруженный изумрудными водами, запечатлели из космоса (фото)

С помощью спутникового снимка ученым удалось запечатлеть сразу несколько необычных явлений.

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В 2023 году спутниковый снимок запечатлел пару необычных явлений, рисующих параллельные завихрения в море и небе вокруг норвежского острова Медвежий, который также окружен чрезвычайно радиоактивными водами, зараженными обреченной советской подлодкой, пишет Live Science.

Исследователи отмечают, что поразительный спутниковый снимок показывает пару одновременных явлений: параллельные завихрения в море и в небе вокруг Медвежьего острова. Отметим, что Медвежий остров представляет собой изолированный участок суши, расположенный в норвежском архипелаге Шпицберген. Известно, что он также окружен высокорадиоактивными водами, которые, как считают ученые, могут представлять угрозу для местной дикой природы.

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Ученые отмечают, что в верхнем левом углу спутникового фото за разрывом в облаках следует серия взаимосвязанных облачных завихрений, которые, вероятно, были слеплены вместе как крендель. Эти завихрения также известны как вихри фон Кармана и образуются, когда облака попадают в воздушный поток, нарушенный высоким массивом суши.

По данным экспертов Земной обсерватории NASA, в этом случае вихри создаются облаками, проходящими над Мизерифьеллет — самой большой горой на Медвежьем острове. Мизерифьеллет в переводе означает "гора несчастья" и имеет три вершины:

Урд;

Верданде;

Скульд.

Известно, что вершины были названы в честь трех божеств из скандинавской мифологии, также известных как Норны. Самой высокой вершиной считается Скульд — его высота достигает 536 метров над уровнем моря.

В центре спутникового снимка также можно заметить гигантское цветение фотосинтезирующих водорослей, известных как фитопланктон, кружащееся у поверхности Баренцева моря. Светло-зеленые оттенки водорослевого искусства являются результатом хлорофилла — пигмента в водорослях и растениях, который позволяет им преобразовывать солнечный свет в энергию посредством фотосинтеза. Наблюдения показывает, что цветение водорослей может быть весьма масштабным и охватывает до 400 километров в поперечнике. Любопытно, что яркие узоры на поверхности волы являются результатом океанских течений.

Ученые также отмечают, что одновременное появление вихрей фон Кармана и цветение водорослей является полным совпадением и на самом деле два этих события вовсе никак не связаны. Отметим, что остров Медвежий впервые был открыт голландскими исследователями в конце 16 века и был назван в честь белого медведя, которого заметили плавающим неподалеку. Однако белых медведей редко можно увидеть на острове, который является одной из самых южных точек Шпицбергена и редко доступен белым медведям через арктический морской лед.

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