Радіоактивний Ведмежий острів, оточений смарагдовими водами, сфотографували з космосу (фото)

За допомогою супутникового знімка вченим вдалося зафіксувати відразу кілька незвичайних явищ.

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У 2023 році супутниковий знімок зафіксував пару незвичайних явищ, що малюють паралельні завихрення в морі та небі навколо норвезького острова Ведмежий, який також оточений надзвичайно радіоактивними водами, зараженими приреченим радянським підводним човном, пише Live Science.

Дослідники зазначають, що дивовижний супутниковий знімок показує пару одночасних явищ: паралельні завихрення в морі та в небі навколо Ведмежого острова. Зазначимо, що Ведмежий острів являє собою ізольовану ділянку суші, розташовану в норвезькому архіпелазі Шпіцберген. Відомо, що він також оточений високорадіоактивними водами, які, як вважають учені, можуть становити загрозу для місцевої дикої природи.

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Вчені зазначають, що у верхньому лівому кутку супутникового фото за розривом у хмарах слідує серія взаємопов'язаних хмарних завихрень, які, ймовірно, були зліплені разом як крендель. Ці завихрення також відомі як вихори фон Кармана й утворюються, коли хмари потрапляють у повітряний потік, порушений високим масивом суші.

За даними експертів Земної обсерваторії NASA, у цьому випадку вихори створюються хмарами, що проходять над Мізеріф'єллет — найбільшою горою на Ведмежому острові. Мізеріф'єллет у перекладі означає "гора нещастя" і має три вершини:

Урд;

Верданде;

Скульд.

Відомо, що вершини були названі на честь трьох божеств зі скандинавської міфології, також відомих як Норни. Найвищою вершиною вважається Скульд — його висота сягає 536 метрів над рівнем моря.

У центрі супутникового знімка також можна помітити гігантське цвітіння водоростей, що фотосинтезують, відомих як фітопланктон, що кружляє біля поверхні Баренцевого моря. Світло-зелені відтінки водоростевого мистецтва є результатом хлорофілу — пігменту у водоростях і рослинах, який дає їм змогу перетворювати сонячне світло на енергію за допомогою фотосинтезу. Спостереження показує, що цвітіння водоростей може бути досить масштабним і охоплює до 400 кілометрів у поперечнику. Цікаво, що яскраві візерунки на поверхні воли є результатом океанських течій.

Науковці також зазначають, що одночасна поява вихорів фон Кармана і цвітіння водоростей є повним збігом і насправді дві ці події зовсім ніяк не пов'язані. Зазначимо, що острів Ведмежий уперше відкрили голландські дослідники наприкінці 16 століття, його назвали на честь білого ведмедя, якого помітили, коли він плавав неподалік. Однак білих ведмедів рідко можна побачити на острові, який є однією з найпівденніших точок Шпіцбергену і рідко доступний білим ведмедям через арктичний морський лід.

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