Прорыв в возрождении сумчатого волка: тилацинов "воскресят" в искусственной матке

Исследователи нашли способ производить детенышей вымершего вида для возвращения в дикую природу без необходимости в суррогатных матерях.

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Компания Colossal Biosciences, занимающаяся возрождением вымерших видов, достигла еще одной важной вехи в своей работе. Исследователи получили финансирование в 435 миллионов долларов, которые использовали для создания набора инструментов для деторождения, направленных на возрождение утраченных видов, пишет IFLScience.

По словам соучредителя Colossal, профессора из Гарвардской медицинской школы и Массачусетского технологического института Джорджа Черча, они с коллегами достигли развития эмбриона сумчатого волка в середине беременности в искусственной матке. Ученые отмечают, что этот прорыв в дальнейшем позволит производить детенышей тилацина в масштабах для возвращения в дикую природу без необходимости в суррогатных матерях. Предполагается, что новая технология в дальнейшем может быть расширена и использована для сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения или уже вымерших.

Компания уже известна своими амбициозными целями по возрождению мамонта, додо и тилацина с помощью революционных технологий. Недавно ученые уже заявили о создании эталонных геномов хромосомного масштаба для африканского слона, азиатского слона и скального дамана, а также получении древних геномов для шерстистого мамонта. Отметим, что ключевой целью одного из проектов компании является возвращение холодоустойчивого фенотипа мамонта.

В проекте по возрождению вымершего додо ученым уже удалось создать хромосомную сборку никобарского голубя — ближайшего родственника додо. Команда уже сформировала стаю, которая будет выступать в качестве первичных доноров зародышевых клеток для будущих додо.

Еще одним ключевым проектом компании является возрождение вымершего сумчатого волка — тилацина — родом из Австралии, Тасмании и Новой Гвинеи. Напомним, что последняя особь умерла в 1936 году. Способ создания тилацинов ex-utero был бы предпочтительнее, поскольку он мог бы обойти необходимость в суррогатной матери, но имитация среды матки — непростая задача.

Теперь ученые заявили, что им только что удалось создать прототип искусственной матки. Более того, ученые использовали его для культивирования оплодотворенных одноклеточных сумчатых эмбрионов до более чем половины беременности.

По словам соучредителя Colossal Бена Ламма, система намного сложнее любого существующего устройства, с модулированной прецизионной микрофлюидикой и контролем газа — это позволяет точно контролировать среду, в которой растет эмбрион. Система также позволяет визуализировать эмбрион по мере его развития, чтобы убедиться, что все этапы идут по плану.

Авторы исследования отмечают, что устройство будет иметь важное значение для изучения эмбрионального развития, а также того, что вносимые учеными изменения ДНК приводят к правильным изменениям в развитии. Предполагается, что в дальнейшем устройство позволит ученым генерировать детенышей тилацина в масштабах для возвращения и восстановления в дикой природе. Причем, ученым не потребуется прибегать к использованию суррогатных матерей.

Ученые полагают, что новое устройство сыграет важную роль не только в возрождении давно вымерших видов, но также позволит сохранить виды, которые сегодня находятся под угрозой полного исчезновения.

Ранее Фокус писал о том, что тасманийского тигра возродят благодаря 110-летней маринованной голове.