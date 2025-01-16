Прорив у відродженні сумчастого вовка: тилацинів "воскресять" у штучній матці

Дослідники знайшли спосіб виробляти дитинчат вимерлого виду для повернення в дику природу без необхідності в сурогатних матерях.

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Компанія Colossal Biosciences, що займається відродженням вимерлих видів, досягла ще однієї важливої віхи у своїй роботі. Дослідники отримали фінансування в 435 мільйонів доларів, які використали для створення набору інструментів для дітонародження, спрямованих на відродження втрачених видів, пише IFLScience.

За словами співзасновника Colossal, професора з Гарвардської медичної школи та Массачусетського технологічного інституту Джорджа Черча, вони з колегами досягли розвитку ембріона сумчастого вовка в середині вагітності у штучній матці. Науковці зазначають, що цей прорив надалі дасть змогу виробляти дитинчат тилацина в масштабах для повернення в дику природу без потреби в сурогатних матерях. Передбачається, що нова технологія надалі може бути розширена і використана для збереження видів, що перебувають під загрозою зникнення або вже вимерли.

Компанія вже відома своїми амбітними цілями щодо відродження мамонта, додо і тилацина за допомогою революційних технологій. Нещодавно вчені вже заявили про створення еталонних геномів хромосомного масштабу для африканського слона, азійського слона і скельного дамана, а також отримання стародавніх геномів для шерстистого мамонта. Зазначимо, що ключовою метою одного з проєктів компанії є повернення холодостійкого фенотипу мамонта.

У проєкті з відродження вимерлого додо вченим уже вдалося створити хромосомну збірку нікобарського голуба — найближчого родича додо. Команда вже сформувала зграю, яка виступатиме первинними донорами зародкових клітин для майбутніх додо.

Ще одним ключовим проєктом компанії є відродження вимерлого сумчастого вовка — тилацина — родом з Австралії, Тасманії та Нової Гвінеї. Нагадаємо, що остання особина померла 1936 року. Спосіб створення тилацинів ex-utero був би кращим, оскільки він міг би обійти необхідність у сурогатній матері, але імітація середовища матки — непросте завдання.

Тепер учені заявили, що їм щойно вдалося створити прототип штучної матки. Ба більше, вчені використовували його для культивування запліднених одноклітинних сумчастих ембріонів до більш ніж половини вагітності.

За словами співзасновника Colossal Бена Ламма, система набагато складніша за будь-який наявний пристрій, з модульованою прецизійною мікрофлюідикою і контролем газу — це дає змогу точно контролювати середовище, в якому росте ембріон. Система також дає змогу візуалізувати ембріон у міру його розвитку, щоб переконатися, що всі етапи йдуть за планом.

Автори дослідження зазначають, що пристрій матиме важливе значення для вивчення ембріонального розвитку, а також того, що внесені вченими зміни ДНК призводять до правильних змін у розвитку. Передбачається, що надалі пристрій дасть змогу вченим генерувати дитинчат тилацина в масштабах для повернення і відновлення в дикій природі. Причому, вченим не буде потрібно вдаватися до використання сурогатних матерів.

Вчені вважають, що новий пристрій зіграє важливу роль не тільки у відродженні давно вимерлих видів, але також дасть змогу зберегти види, які сьогодні перебувають під загрозою повного зникнення.

Раніше Фокус писав про те, що тасманійського тигра відродять завдяки 110-річній маринованій голові.