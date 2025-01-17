Крупнейшая в истории Земли утечка метана: что высвободило 465 000 метрических тонн газа (фото)

Новое исследование предполагает, что недавнее беспрецедентное экологическое событие привело к крупнейшей единовременной утечке газа в истории планеты.

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Саботаж трубопровода Nord Stream в сентябре 2022 года усилил геополитическую напряженность и спровоцировал беспрецедентное экологическое событие, выбросив в атмосферу Земли и окружающие воды самое больше зарегистрированное количество метана в результате единовременного инцидента. Три новых исследования указывают на то, что в результате деятельности человека было выброшено невероятное количество газа — около 465 000 метрических тонн метана, пишет IFLScience.

Трубопроводы Nord Stream использовались для транспортировки газа из России в Германию по дну Балтийского моря и были серьезно повреждены в сентябре 2022 года. В результате подводного взрыва были разорваны трубы NS1 и NS2 около острова Борнхольм в Дании, в результате чего на поверхность моря поднялся шквал газа.

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Фонд "Голос океана" использовал подводный беспилотник, чтобы наблюдать за событиями в этом регионе, а также за пределами зоны отчуждения утечек. Ученые продолжали отслеживать ситуацию в течение трех месяцев после взрыва, а также собирали данные об уровне растворенного метана в окружающих водах.

По словам соавтора исследования, океанографа Гетеборгского университета Бастьена Квеста, они с коллегами стремились получить наиболее надежные оценки, а потому объединили данные наблюдений с планеров с поверхностными наблюдениями, собранными коллегами из немецкого исследовательского института парома. В результате ученым удалось получить наиболее полную картину того, что произошло и какие последствия это событие имело для окружающей среды.

Известно, что большая часть газа оказалась в атмосфере Земли, но значительное его количество также было поглощено морем. В первые часы после взрыва уровень растворенного метана в воде иногда превышал норму в 1000 раз. В целом, в 14% Балтийского моря концентрация метана была по крайней мере в пять раз выше среднего естественного уровня.

Карта максимальной концентрации метана в южной части Балтики Фото: Martin Mohrmann

Наблюдения также показали, что океанские течения перенесли растворенный метан в 23 морских охраняемых районах Балтийского моря. Однако, по словам Квеста, воздействие на окружающие морские экосистемы все еще не совсем понятно. Исследователи отмечают, что одна из причин заключается в том, что события такого масштаба ранее никогда не наблюдались.

По словам Мартина Морманна из "Голоса океана", увы, исследователи до сих пор не знают о долгосрочных эффектах экосистемы от увеличения концентрации метана. Хорошие новости — метан не слишком токсичен, однако ранее ученые никогда не наблюдали утечки такого масштаба. Несмотря на то, что небольшие концентрации метана не вредны, пока не ясно, что могут сделать высокие концентрации в течение длительного времени

Морманн также отмечает, что оценка риска для газопроводов, таких как Nord Stream, должна быть переоценена. Оценки риска Nord Stream (2009) утверждают, что вероятность утечки газа составит около одного события в 20 000 лет, и что растворимость природного газа в воде ничтожно мала. Оба эти факта теперь под вопросом.

Ранее Фокус писал о том, как 220 000 тонн метана отразятся на жизни Земли.