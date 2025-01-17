Найбільший в історії Землі витік метану: що вивільнило 465 000 метричних тонн газу (фото)

Нове дослідження припускає, що нещодавня безпрецедентна екологічна подія призвела до найбільшого одноразового витоку газу в історії планети.

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Саботаж трубопроводу Nord Stream у вересні 2022 року посилив геополітичну напруженість і спровокував безпрецедентну екологічну подію, викинувши в атмосферу Землі та навколишні води найбільшу зареєстровану кількість метану внаслідок одноразового інциденту. Три нових дослідження вказують на те, що внаслідок діяльності людини було викинуто неймовірну кількість газу — близько 465 000 метричних тонн метану, пише IFLScience.

Трубопроводи Nord Stream використовували для транспортування газу з Росії в Німеччину дном Балтійського моря, їх було серйозно пошкоджено у вересні 2022 року. Унаслідок підводного вибуху було розірвано труби NS1 і NS2 біля острова Борнхольм у Данії, унаслідок чого на поверхню моря піднявся шквал газу.

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Фонд "Голос океану" використовував підводний безпілотник, щоб спостерігати за подіями в цьому регіоні, а також за межами зони відчуження витоків газу. Вчені продовжували відстежувати ситуацію протягом трьох місяців після вибуху, а також збирали дані про рівень розчиненого метану в навколишніх водах.

За словами співавтора дослідження, океанографа Гетеборзького університету Бастьєна Квеста, вони з колегами прагнули отримати найнадійніші оцінки, а тому об'єднали дані спостережень із планерів із поверхневими спостереженнями, зібраними колегами з німецького дослідницького інституту порома. У результаті вченим вдалося отримати найповнішу картину того, що сталося і які наслідки ця подія мала для довкілля.

Відомо, що більша частина газу опинилася в атмосфері Землі, але значна його кількість також була поглинена морем. У перші години після вибуху рівень розчиненого метану у воді іноді перевищував норму в 1000 разів. Загалом, у 14% Балтійського моря концентрація метану була принаймні вп'ятеро вищою за середній природний рівень.

Карта максимальної концентрації метану в південній частині Балтики Фото: Martin Mohrmann

Спостереження також показали, що океанські течії перенесли розчинений метан у 23 морських охоронюваних районах Балтійського моря. Однак, за словами Квеста, вплив на навколишні морські екосистеми все ще не зовсім зрозумілий. Дослідники зазначають, що одна з причин полягає в тому, що події такого масштабу раніше ніколи не спостерігалися.

За словами Мартіна Морманна з "Голосу океану", на жаль, дослідники досі не знають про довгострокові ефекти екосистеми від збільшення концентрації метану. Хороші новини — метан не надто токсичний, проте раніше вчені ніколи не спостерігали витоку такого масштабу. Попри те, що невеликі концентрації метану не є шкідливими, поки не зрозуміло, що можуть зробити високі концентрації протягом тривалого часу

Морманн також зазначає, що оцінка ризику для газопроводів, таких як Nord Stream, має бути переоцінена. Оцінки ризику Nord Stream (2009) стверджують, що ймовірність витоку газу становитиме близько однієї події на 20 000 років, і що розчинність природного газу у воді мізерно мала. Обидва ці факти тепер під питанням.

Раніше Фокус писав про те, як 220 000 тонн метану позначаться на житті Землі.