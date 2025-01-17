Космические города-призраки: обнаружены новые галактики, которые сложно объяснить (фото)

Астрономы пока точно не знают, почему маленькие очень тусклые галактики перестали создавать новые звезды в ранней Вселенной.

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Ученые обнаружили три новые чрезвычайно тусклые карликовые галактики, которых раньше еще не видели. Они очень маленькие и находятся далеко от более крупных галактик. При этом они содержат всего несколько сотен тысяч старых звезд и в них нет межзвездного газа, необходимого для создания новых звезд. Это означает, что какое-то событие в ранней Вселенной привело к подавлению процесса звездообразования в этих карликовых галактиках. Исследование опубликовано The Astrophysical Journal Letters, пишет IFLScience.

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Если в Млечном Пути и подобных больших галактиках находятся сотни миллиардов звезд разного возраста, три новые очень тусклые карликовые галактики содержат всего несколько сотен тысяч старых звезд. Это значит, что очень давно в ранней Вселенной что-то застило прекратить процесс появления новых звезд и удалило межзвездный газ, необходимый для их формирования.

Три новые карликовые галактики, которые принадлежат к типу самых тусклых, а потому плохо обнаруживаемых галактик, расположены в созвездии Скульптор и получили названия Скульптор A, Скульптор B и Скульптор C.

Все три галактики находятся в миллионах световых лет от нас, но рядом с ними не обнаружено более крупных соседей. И это проблема, если речь идет об объяснение того, почему эти галактики перестали давным-давно создавать новые звезды в ранней Вселенной.

Такие маленькие галактики не могут удерживать межзвездный газ, необходимый для звездообразования, если рядом находится крупная галактика. То есть если они является спутниками последней. Гравитация большой галактики будет постоянно вытягивать этот ценный газ из карликовых галактик, что приведет к остановке процесса появления новых звезд. Но обнаруженные галактики, как уже было сказано выше, находятся в изолированном участке космоса.

Астрономы назвали эти галактики космическими городами-призраками, которые сложно объяснить Фото: NOIRLab

Астрономы назвали эти галактики космическими городами-призраками, которые сложно объяснить и все же есть некоторые предположения о том, почему в них нет новых звезд.

Ученые предполагают, что причиной может быть такой период в истории ранней Вселенной, как эпоха реионизации. Через несколько сотен миллионов лет после Большого взрыва сильное излучение самых первых звезд заполнило космос и заставило испариться водородный газ в самых маленьких галактиках. А этот водород должен был стать основным ингредиентом для создания новых звезд.

Еще одна гипотеза ученых предполагает, что некоторые из самых первых звезд в карликовых галактиках взорвались в виде чрезвычайно сильной сверхновой. Таким образом излучение этого взрыва могло вытолкнуть межзвездный газ из галактик.

Чтобы лучше понять, что это произошло с этими тремя галактиками, нужно обнаружить подобные объекты в большем количестве, которые находятся в изолированных участках космоса, говорят ученые. Ведь ранее чрезвычайно тусклые карликовые галактики находили только рядом с Млечным Путем.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили совершенно новый тип планет, которые не похожи на миры в Солнечной системе. Исследование показало, что одним из самых распространенных типов планет является супер-Венера.

Также Фокус писал о том, что астрономы выяснили происхождение временного спутника Земли, который всего пару месяцев вращался вокруг нашей планеты.