Космічні міста-привиди: виявлено нові галактики, які складно пояснити (фото)

Астрономи поки точно не знають, чому маленькі дуже тьмяні галактики перестали створювати нові зірки в ранньому Всесвіті.

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Учені виявили три нові надзвичайно тьмяні карликові галактики, яких раніше ще не бачили. Вони дуже маленькі і знаходяться далеко від більших галактик. При цьому вони містять лише кілька сотень тисяч старих зірок і в них немає міжзоряного газу, необхідного для створення нових зірок. Це означає, що якась подія в ранньому Всесвіті призвела до придушення процесу зореутворення в цих карликових галактиках. Дослідження опубліковано The Astrophysical Journal Letters, пише IFLScience.

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Якщо в Чумацькому Шляху і подібних до нього великих галактиках знаходяться сотні мільярдів зірок різного віку, три нові дуже тьмяні карликові галактики містять лише кілька сотень тисяч старих зірок. Це означає, що дуже давно в ранньому Всесвіті щось затулило припинити процес появи нових зірок і видалило міжзоряний газ, необхідний для їхнього формування.

Три нові карликові галактики, які належать до типу найбільш тьмяних, а тому погано виявлених галактик, розташовані в сузір'ї Скульптор і отримали назви Скульптор A, Скульптор B і Скульптор C.

Усі три галактики розташовані в мільйонах світлових років від нас, але поруч із ними не виявлено більших сусідів. І це проблема, якщо йдеться про пояснення того, чому ці галактики перестали давним-давно створювати нові зірки в ранньому Всесвіті.

Такі маленькі галактики не можуть утримувати міжзоряний газ, необхідний для зореутворення, якщо поруч знаходиться велика галактика. Тобто якщо вони є супутниками останньої. Гравітація великої галактики буде постійно витягати цей цінний газ із карликових галактик, що призведе до зупинки процесу появи нових зірок. Але виявлені галактики, як уже було сказано вище, знаходяться в ізольованій ділянці космосу.

Астрономи назвали ці галактики космічними містами-привидами, які складно пояснити Фото: комета

Астрономи назвали ці галактики космічними містами-привидами, які складно пояснити, і все ж є деякі припущення про те, чому в них немає нових зірок.

Вчені припускають, що причиною може бути такий період в історії раннього Всесвіту, як епоха реіонізації. Через кілька сотень мільйонів років після Великого вибуху сильне випромінювання найперших зірок заповнило космос і змусило випаруватися водневий газ у найменших галактиках. А цей водень мав стати основним інгредієнтом для створення нових зірок.

Ще одна гіпотеза вчених припускає, що деякі з найперших зірок у карликових галактиках вибухнули у вигляді надзвичайно сильної наднової. Таким чином випромінювання цього вибуху могло виштовхнути міжзоряний газ із галактик.

Щоб краще зрозуміти, що це сталося з цими трьома галактиками, потрібно виявити подібні об'єкти в більшій кількості, які розташовані в ізольованих ділянках космосу, кажуть учені. Адже раніше надзвичайно тьмяні карликові галактики знаходили лише поруч із Чумацьким Шляхом.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили абсолютно новий тип планет, які не схожі на світи в Сонячній системі. Дослідження показало, що одним із найпоширеніших типів планет є супер-Венера.

Також Фокус писав про те, що астрономи з'ясували походження тимчасового супутника Землі, який лише кілька місяців обертався навколо нашої планети.