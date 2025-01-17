Астрономи зафіксували безпрецедентний вид надмасивної чорної діри в дії (фото)

Вчені отримали найчіткіші прямі зображення активного ядра далекої галактики.

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Активними ядрами галактик називають надмасивні чорні діри в центрі деяких галактик. Коли матерія падає в ці чорні діри, то вивільняється величезна кількість енергії, що робить активні ядра галактик одними з найбільш енергійних і яскравих явищ у Всесвіті. Тепер астрономи використовували Великий бінокулярний телескоп у штаті Аризона, США, щоб отримати найчіткіші прямі знімки активного ядра далекої галактики. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише Phys.

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У центрі кожної галактики знаходиться надмасивна чорна діра. Залежно від того, наскільки швидко і в якому обсязі чорні діри поглинають матерію, вони можуть бути активними або неактивними.

Надмасивні чорні діри оточені аккреційним диском, наповненим матерією, яку притягнула до себе чорна діра. Що більше матерії в ньому, то він стає яскравішим через вплив гравітації чорної діри.

Якщо акреційний диск світиться дуже яскраво, то в такому разі йдеться про активну надмасивну чорну діру, яка також є активним ядром галактики. Вчені провели дослідження активного ядра галактики NGC 1068, яка знаходиться на відстані 60 млн світлових років від нас і є однією з найближчих галактик з активним ядром. При цьому дане активне ядро є одним з найяскравіших у відомому Всесвіті.

Науковці провели дослідження активного ядра галактики NGC 1068, яка розташована на відстані 60 млн світлових років від нас і є однією з найближчих галактик з активним ядром Фото: phys.org

Великий бінокулярний телескоп має два 8,4-метрових дзеркала, які функціонують як два окремі телескопи, встановлені поруч. Об'єднання світла з двох дзеркал дає змогу проводити спостереження з набагато вищою роздільною здатністю.

У рамках нового дослідження астрономи змогли спостерігати кілька космічних явищ, які одночасно відбуваються в активному ядрі галактики NGC 1068.

Наприклад, спостереження показало, що дуже яскравий акреційний диск надмасивної чорної діри випускає так багато світла, що це призводить до відштовхування матерії. Це явище відоме, як тиск випромінювання. Але далі від чорної діри було виявлено багато матерії, яка була яскравішою, ніж мала б бути, з огляду на те, що її освітлює тільки яскравий акреційний диск.

Астрономи вважають, що причина криється в наявності струменя з плазми і випромінювання, який виходить з надмасивної чорної діри і нагріває навколишні хмари молекулярного газу і пилу.

Дослідження показує, що оточення активних ядер галактик може бути складним, і нові відкриття допомагають краще зрозуміти взаємодію цих ядер з їхніми рідними галактиками.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили нові галактики, які складно пояснити, і вони отримали прізвисько космічні міста-привиди. Астрономи поки точно не знають, чому маленькі дуже тьмяні галактики перестали створювати нові зірки в ранньому Всесвіті.

Також Фокус писав про те, що фізики дійшли висновку, що одна гіпотетична частинка відповідальна за багато найважливіших процесів у Всесвіті. З її допомогою можна пояснити домінування звичайної матерії над антиматерією, а також природу темної матерії.