Астрономы запечатлели беспрецедентный вид сверхмассивной черной дыры в действии (фото)

Ученые получили самые четкие прямые изображения активного ядра далекой галактики.

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Активными ядрами галактик называют сверхмассивные черные дыры в центре некоторых галактик. Когда материя падает в эти черные дыры, то высвобождается огромное количество энергии, что делает активные ядра галактик одними из самых энергичных и ярких явлений во Вселенной. Теперь астрономы использовали Большой бинокулярный телескоп в штате Аризона, США, чтобы получить самые четкие прямые снимки активного ядра далекой галактики. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет Phys.

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В центре каждой галактики находится сверхмассивная черная дыра. В зависимости от того, насколько быстро и в какой объеме черные дыры поглощают материю, они могут быть активными или неактивными.

Сверхмассивные черные дыры окружены аккреционных диском, наполненным материей, которую притянула к себе черна дыра. Чем больше материи в нем, тем он становится ярче из-за влияния гравитации черной дыры.

Если аккреционный диск светится очень ярко, то в таком случае речь идет об активной сверхмассивной черной дыре, которая также является активным ядром галактики. Ученые провели исследование активного ядра галактики NGC 1068, которая находится на расстоянии 60 млн световых лет от нас и является одной из самых близких галактик с активным ядром. При этом данное активное ядро является одним из самых ярких в известной Вселенной.

Ученые провели исследование активного ядра галактики NGC 1068, которая находится на расстоянии 60 млн световых лет от нас и является одной из самых близких галактик с активным ядром Фото: phys.org

Большой бинокулярный телескоп имеет два 8,4-метровых зеркала, которые функционируя как два отдельных телескопа, установленных рядом. Объединение света с двух зеркал позволяет проводить наблюдения с гораздо более высоким разрешением.

В рамках нового исследования астрономы смогли наблюдать несколько космических явлений, которые одновременно происходят в активном ядре галактики NGC 1068.

Например, наблюдение показало, что очень яркий аккреционный диск сверхмассивной черной дыры выпускает так много света, что это приводит к отталкиванию материи. Это явление известно, как давление излучения. Но дальше от черной дыры было обнаружено много материи, которая была ярче, чем должна быть, учитывая, что она освещена только ярким аккреционным диском.

Астрономы считают, что причина кроется в наличии струи из плазмы и излучения, которая выходит из сверхмассивной черной дыры и нагревает окружающие облака молекулярного газа и пыли.

Исследование показывает, что окружение активных ядер галактик может быть сложным, и новые открытия помогают лучше понять взаимодействие этих ядер с их родными галактиками.

Как уже писал Фокус, астрономы обнаружили новые галактики, которые сложно объяснить, и они получили прозвище космические города-призраки. Астрономы пока точно не знают, почему маленькие очень тусклые галактики перестали создавать новые звезды в ранней Вселенной.

Также Фокус писал о том, что физики пришли к выводу, что одна гипотетическая частица ответственна за многие самые важные процессы во Вселенной. С ее помощью можно объяснить доминирование обычной материи над антиматерией, а также природу темной материи.