Астрономи виявили рій чорних дір, які проносяться через Чумацький Шлях: що відбувається

В одному з кульових зоряних скупчень учені виявили понад сотню прихованих чорних дір зоряної маси.

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Астрономи вивчили кульове зоряне скупчення Паломар 5 і потік із зірок, який залишає це скупчення. Він має довжину приблизно 30 000 світлових років і знаходиться на відстані приблизно 80 000 світлових років від нас. Кульові зоряні скупчення вважаються "скам'янілостями" раннього Всесвіту, адже зазвичай вони містять сотні тисяч зірок, які майже такі ж старі, як і сам Всесвіт. У кульовому зоряному скупченні Паломар 5 астрономи виявили рій із чорних дір зоряної маси, який проноситься через нашу галактику. Дослідження опубліковано в журналі Nature Astronomy, пише ScienceAlert.

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Хоча кульові зоряні скупчення цікаві самі по собі, але ще більше уваги астрономів привертають довгі потоки із зірок, які простягаються на величезну відстань через Чумацький Шлях. Раніше вчені не знали походження цих потоків, але за допомогою космічного телескопа Gaia вдалося зрозуміти їхнє походження. Передбачається, що ці зоряні потоки складаються із зірок, які вилітають із кульового зоряного скупчення, коли відбувається руйнування останнього.

Найкращим прикладом для дослідження природи довгих зоряних потоків, за словами вчених, є той, що пов'язаний із Паломар 5. Тому його вивчили більш детально. Астрономи використовували моделювання, щоб відтворити орбіти та еволюцію кожної зірки в скупченні, щоб побачити, як вони могли опинитися там, де перебувають сьогодні.

Останні донині показують, що в центрах кульових зоряних скупчень можуть існувати чорні діри зоряної маси, а гравітація цих чорних дір може сприяти тому, що зірки відлітають зі скупчення. Тому астрономи включили чорні діри у своє моделювання.

Результати показали, що саме наявність сотень чорних дір зоряної маси всередині кульового зоряного оскоплення Паломар 5 могла призвести до такої його конфігурації, яку видно зараз.

Вчені вважають, що гравітація чорних дір могла викинути зірки зі скупчення і створити довгий зоряний потік. При цьому вчені вважають, що в зоряному скупченні перебуває приблизно в 3 рази більше чорних дір, ніж передбачалося. Розрахунки показують, що ці чорні діри мають велику масу і можуть становити до 20% нинішньої маси скупчення, враховуючи, що більшість його зірок перебувають у зоряному потоці.

Астрономи вважають, що кожна чорна діра була створена внаслідок вибухів наднових наприкінці життя масивних зірок, коли скупчення було ще дуже молодим. При цьому маса кожної чорної діри приблизно у 20 разів більша за масу Сонця.

Моделювання показало, що зоряне скупчення Паломар 5 повністю зруйнується приблизно через 1 млрд років. Але перед тим як це станеться, зоряне скупчення буде повністю складатися з чорних дір, які обертаються навколо центру Чумацького Шляху.

Як уже писав Фокус, астрономи сфотографували безпрецедентний вид надмасивної чорної діри в дії. Вчені отримали найчіткіші прямі зображення активного ядра далекої галактики.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили три дуже маленькі і дуже тьмяні галактики, які не мають величезних галактичних сусідів. І все ж щось прибрало водневий газ із цих галактик, а тому вже мільярди років вони не створюють нових зірок.