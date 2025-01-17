Астрономы обнаружили рой черных дыр, которые проносятся через Млечный Путь: что происходит

В одном из шаровых звездных скоплений ученые обнаружили более сотни скрытых черных дыр звездной массы.

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Астрономы изучили шаровое звездное скопление Паломар 5 и поток из звезд, который покидает это скопление. Он имеет длину примерно 30 000 световых лет и находится на расстоянии примерно 80 000 световых лет от нас. Шаровые звездные скопления считаются "окаменелостями" ранней Вселенной, ведь обычно они содержат сотни тысяч звезд, которые почти такие же старые, как и сама Вселенная. В шаровом звездном скоплении Паломар 5 астрономы обнаружили рой из черных дыр звездной массы, который проносится через нашу галактику. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy, пишет ScienceAlert.

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Хотя шаровые звездные скопления интересны сами по себе, но еще больше внимания астрономов привлекают длинные потоки из звезд, которые простираются на огромное расстояние через Млечный Путь. Ранее ученые не знали происхождения этих потоков, но с помощью космического телескопа Gaia удалось понять их происхождение. Предполагается, что эти звездные потоки состоят из звезд, которые вылетают из шарового звездного скопления, когда происходит разрушение последнего.

Лучшим примером для исследования природы длинных звездных потоков, по словам ученых, является тот, что связан с Паломар 5. Поэтому его изучили более подробно. Астрономы использовали моделирование, чтобы воссоздать орбиты и эволюцию каждой звезды в скоплении, чтобы увидеть, как они могли оказаться там, где находятся сегодня.

Последние доныне показывают, что в центрах шаровых звездных скоплений могут существовать черные дыры звездной массы, а гравитация этих черных дыр может способствовать тому, что звезды улетают из скопления. Поэтому астрономы включили черные дыры в свое моделирование.

Результаты показали, что именно наличие сотен черных дыр звездной массы внутри шарового звездного оскопления Паломар 5 могло привести к такой его конфигурации, которая видна сейчас.

Ученые считают, что гравитация черных дыр могла выбросить звезды из скопления и создать длинный звездный поток. При этом ученые считают, что в звездно скоплении находится примерно в 3 раза больше черных дыры, чем предполагалось. Расчеты показывают, что эти черные дыры обладают большой массой и могут составлять до 20% нынешней массы скопления, учитывая, что большинство его звезд находятся в звездном потоке.

Астрономы считают, что каждая черная дыра была создана результате взрывов сверхновых в конце жизни массивных звезд, когда скопление было еще очень молодым. При этом масса каждой черной дыры примерно в 20 раз больше массы Солнца.

Моделирование показало, что звездное скопление Паломар 5 полностью разрушится примерно через 1 млрд лет. Но перед тем как это произойдет, звездное скопление будет полностью состоять из черных дыр, которые вращаются вокруг центра Млечного Пути.

Как уже писал Фокус, астрономы запечатлели беспрецедентный вид сверхмассивной черной дыры в действии. Ученые получили самые четкие прямые изображения активного ядра далекой галактики.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили три очень маленькие и очень тусклые галактики, которые не имеют огромных галактических соседей. И все же что-то убрало водородный газ из этих галактик, а потому уже миллиарды лет они не создают новых звезд.