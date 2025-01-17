Десятиметровые фонтаны лавы и тысячи тонн токсичного газа: на Гавайях извергается вулкан (видео)

Вулкан Килауэа вступил в четвертую фазу извержения — исследователи в прямом эфире показывают, как он извергает фонтаны лавы.

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В четверг, 16 января, вулкан Килауэа вступил в четвертый эпизод извержения, выбрасывая фонтаны лавы на десятки метров в воздух и выбрасывая тысячи тонн токсичного вулканического газа. Геологическая служба США (USGS) ведет прямую трансляцию извержения, пишет Live Science.

Тысячи людей уже подключились к прямой трансляции, которая фокусируется на северо-западном крае кальдеры вулкана Килауэа — похожей на котел области на вершине вулкана. Исследователи отмечают, что сегодня извержение остается ограниченным кальдерой, в пределах закрытой зоны Национального парка вулканов Гавайев. Однако вулкан Килауэа производит высокие уровни вулканического газа, включая диоксид серы (SO₂), что может иметь далеко идущие последствия из-за ветра.

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По словам исследователей, поскольку диоксид серы непрерывно выбрасывается с вершины во время извержения, он будет реагировать в атмосфере, создавая видимую дымку, также известную как вулканический смог. Однако это не все опасности, другие включают нестабильность стены кратера, растрескивание почвы и камнепады в пределах запретной зоны.

Вулкан начал извергаться утром, выбрасывая лаву и другие материалы — наблюдения показывают, что фонтаны лавы порой достигали 80 метров. Расплавленный материал, включая лавовые бомбы, выбрасывается из жерл на дне кальдеры на западный край кальдеры, в закрытой зоне Национального парка Гавайских вулканов

По данным Геологической службы США, вулкан является одним из самых активных вулканов на всем земном шаре и извергается почти непрерывно в течение последних более чем 30 лет. Исследователи отмечают, что действующий вулкан расположен на Большом острове Гавайев и занимает около 14% его площади, он также возвышается на 1 227 метров над уровнем моря.

Сегодня исследователи следят за вершиной вулкана в режиме реального времени с помощью веб-камер. В некоторых случаях камеры ведут запись в местах, закрытых для широкой публики, поскольку в данный момент они закрыты для посещения.

Ученые отмечают, что в данный момент извержение ограничено районом вершины, а по состоянию на утро 17 января оно стабилизировалось в кратере и, вероятно, не представляет угрозы для инфраструктуры.

Гавайская вулканологическая обсерватория USGS понизила уровень опасности вулкана Килауэа с "Предупреждение" до "Наблюдать". Однако USGS отметила, что вулканический газ, образовавшийся в результате извержения, по-прежнему представляет опасность.

Ранее Фокус писал о том, что за 15 минут до крупнейшего за 100 лет извержения был получен "скрытый сигнал".