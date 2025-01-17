Десятиметрові фонтани лави й тисячі тонн токсичного газу: на Гаваях вивергається вулкан (відео)

Вулкан Кілауеа вступив у четверту фазу виверження — дослідники в прямому ефірі показують, як він вивергає фонтани лави.

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У четвер, 16 січня, вулкан Кілауеа вступив у четвертий епізод виверження, викидаючи фонтани лави на десятки метрів у повітря і викидаючи тисячі тонн токсичного вулканічного газу. Геологічна служба США (USGS) веде пряму трансляцію виверження, пише Live Science.

Тисячі людей уже долучилися до прямої трансляції, яка фокусується на північно-західному краї кальдери вулкана Кілауеа — схожої на казан області на вершині вулкана. Дослідники зазначають, що сьогодні виверження залишається обмеженим кальдерою, в межах закритої зони Національного парку вулканів Гаваїв. Однак вулкан Кілауеа виробляє високі рівні вулканічного газу, включно з діоксидом сірки (SO₂), що може мати далекосяжні наслідки через вітер.

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За словами дослідників, оскільки діоксид сірки безперервно викидається з вершини під час виверження, він реагуватиме в атмосфері, створюючи видимий серпанок, також відомий як вулканічний смог. Однак це не всі небезпеки, інші включають нестабільність стіни кратера, розтріскування ґрунту та каменепади в межах забороненої зони.

Вулкан почав вивергатися вранці, викидаючи лаву та інші матеріали — спостереження показують, що фонтани лави часом досягали 80 метрів. Розплавлений матеріал, включно з лавовими бомбами, викидається з жерл на дні кальдери на західний край кальдери, у закритій зоні Національного парку Гавайських вулканів

За даними Геологічної служби США, вулкан є одним із найактивніших вулканів на всій земній кулі та вивергається майже безперервно впродовж останніх більш ніж 30 років. Дослідники зазначають, що вулкан розташований на Великому острові Гаваїв, що діє і займає близько 14% його площі, він також височіє на 1 227 метрів над рівнем моря.

Сьогодні дослідники стежать за вершиною вулкана в режимі реального часу за допомогою вебкамер. У деяких випадках камери ведуть запис у місцях, закритих для широкої публіки, оскільки наразі вони закриті для відвідування.

Учені зазначають, що наразі виверження обмежене районом вершини, а станом на ранок 17 січня воно стабілізувалося в кратері та, ймовірно, не становить загрози для інфраструктури.

Гавайська вулканологічна обсерваторія USGS знизила рівень небезпеки вулкана Кілауеа з "Попередження" до "Спостерігати". Однак USGS зазначила, що вулканічний газ, що утворився внаслідок виверження, як і раніше, становить небезпеку.

Раніше Фокус писав про те, що за 15 хвилин до найбільшого за 100 років виверження було отримано "прихований сигнал".