300 000 лет назад по Земле бродила самая крошечная кошка в мире: легко поместилась бы на ладони

Исследователи обнаружили миниатюрные окаменелости и считают, что они принадлежали самой крохотной кошке на планете, сосуществовавшей с древними людьми.

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Совершенно новый вид кошек был открыт благодаря окаменелостям, найденным в пещере в Китае. Исследователи открыли новый вид благодаря фрагменту челюсти кости и предполагают, что вид сосуществовал с древними людьми в период от 275 000 до 331 000 лет назад, пишет IFLScience.

Новый вид был назван названая Prionailurus kurteni и, как считают ученые, принадлежит к более широкой группе, известной как леопардовые кошки. Отметим, что из этой группы до наших дней сохранилось лишь несколько видов.

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Команда полагает, что новый вид, вероятно, является самым маленьким известным на сегодняшний день представителем кошачьих — считается, что Prionailurus kurteni легко могла бы поместиться на ладони человека. Ученые отмечают, что новый вид сопоставим, а потенциально даже меньше, некоторых современных видов, например, пятнисто-рыжих кошек (Prionailurus rubiginosus) и черноногих кошек (Felis nigripes), которые являются одними из самых миниатюрных сохранившихся представителей семейства кошачьих. По словам ведущего автора исследования Цигао Цзянцзуо, новый вид древних кошек явно меньше современной домашней кошки, а их вес составлял всего около 1 килограмма.

Находки окаменелостей кошек в этом регионе чрезвычайно редки, поскольку кости часто крохотные и хрупки, что не позволяет им хорошо сохраниться. Большинство ранее обнаруженных учеными окаменелостей, включая и эту, представляют собой зубы и челюстные кости. Увы, это затрудняет идентификацию вида и установление его родственных связей.

В то же время пещера Хуалундун, где была найдена окаменелость, является своего рода "горячей точкой" научных открытий. Она уже стало источником множества окаменелостей, представленных в предыдущих исследования. Ранее ученые уже обнаружили здесь окаменелости древних людей, бурых медведей множества полевок. Наличие этих дополнительных окаменелостей заставило команду предположить, что эта область была холоднее, чем другие подобные места на юге Китая, а также предположить связь между новым видом кошек и древними людьми, которые там жили.

По словам Цзянцзуо, остатки пищи, оставленной древними людьми, вероятно, могли привлечь внимание крыс и небольших леопардовых кошек. Впрочем, ученые до сих пор не знают, входили ли леопардовые кошки в рацион древних людей — исследователи не обнаружили следов разделки на окаменелостях.

Угол наклона одного из зубов окаменелости также предполагает, что новый вид, вероятно, может обеспечить связь между леопардовыми кошками и общими предками домашней кошки, а также знаменитым ворчливым палассовым котом (Otocolobus manul).

Авторы исследования также отмечают, что планируют продолжить свою работу по изучению ископаемых кошек в Китае и по всему миру, которые в прошлом не были изучены достаточно. Команда полагает, что в дальнейшем им удастся проследить происхождение и разнообразие семейства кошачьих в древней истории планеты.

Ранее Фокус писал о том, чем уникальна черноногая кошка и почему ее почти нереально увидеть.