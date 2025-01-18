300 000 років тому Землею бродила найкрихітніша кішка у світі: легко помістилася б на долоні

Дослідники виявили мініатюрні скам'янілості й вважають, що вони належали найкрихітнішій кішці на планеті, яка співіснувала з древніми людьми.

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Абсолютно новий вид кішок був відкритий завдяки скам'янілостям, знайденим у печері в Китаї. Дослідники відкрили новий вид завдяки фрагменту щелепи кістки й припускають, що вид співіснував з древніми людьми в період від 275 000 до 331 000 років тому, пише IFLScience.

Новий вид був названий Prionailurus kurteni й, як вважають учені, належить до ширшої групи, відомої як леопардові кішки. Зазначимо, що з цієї групи до наших днів збереглося лише кілька видів.

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Команда вважає, що новий вид, ймовірно, є найменшим відомим на сьогодні представником котячих — вважається, що Prionailurus kurteni легко могла б поміститися на долоні людини. Науковці зазначають, що новий вид можна порівняти, а потенційно навіть менший, за деякі сучасні види, наприклад, плямисто-рудих кішок (Prionailurus rubiginosus) і чорноногих кішок (Felis nigripes), які є одними з найменших представників родини котячих, що найбільше збереглися. За словами провідного автора дослідження Цигао Цзянцзуо, новий вид стародавніх кішок явно менший за сучасну домашню кішку, а їхня вага становила всього близько 1 кілограма.

Знахідки скам'янілостей кішок у цьому регіоні надзвичайно рідкісні, оскільки кістки часто крихітні та тендітні, що не дає їм змоги добре зберегтися. Більшість раніше виявлених вченими скам'янілостей, включно з цією, являють собою зуби та щелепні кістки. На жаль, це ускладнює ідентифікацію виду і встановлення його родинних зв'язків.

Водночас печера Хуалундун, де було знайдено скам'янілість, є свого роду "гарячою точкою" наукових відкриттів. Вона вже стала джерелом безлічі скам'янілостей, представлених у попередніх дослідженнях. Раніше вчені вже виявили тут скам'янілості стародавніх людей, бурих ведмедів, безлічі полівок. Наявність цих додаткових скам'янілостей змусила команду припустити, що ця область була холоднішою, ніж інші подібні місця на півдні Китаю, а також припустити зв'язок між новим видом кішок і стародавніми людьми, які там жили.

За словами Цзянцзуо, залишки їжі, залишеної стародавніми людьми, ймовірно, могли привернути увагу щурів і невеликих леопардових кішок. Утім, учені досі не знають, чи входили леопардові кішки в раціон стародавніх людей — дослідники не виявили слідів оброблення на скам'янілостях.

Кут нахилу одного із зубів скам'янілості також припускає, що новий вид, імовірно, може забезпечити зв'язок між леопардовими кішками та спільними предками домашньої кішки, а також знаменитим буркотливим паласовим котом (Otocolobus manul).

Автори дослідження також зазначають, що планують продовжити свою роботу з вивчення викопних кішок у Китаї та по всьому світу, які в минулому не були вивчені достатньо. Команда вважає, що надалі їм вдасться простежити походження і різноманітність сімейства котячих у давній історії планети.

Раніше Фокус писав про те, чим унікальна чорнонога кішка і чому її майже нереально побачити.