Намек на новую физику: Вселенная расширяется быстрее, чем могут объяснить ученые

Скорость расширения Вселенной сбивает с толку физиков уже несколько десятилетий. Исследование добавляет новую проблему.

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Недавние измерения скорости расширения Вселенной только добавили таинственности этому процессу и усилили беспокойство среди ученых, ведь они намекают на то, что нынешняя модель космоса может быть неверной и существует неизвестная физика. Наблюдения показывают, что галактики отдаляются от нас с большей скоростью, чем предполагалось. Исследование опубликовано в Astrophysical Journal Letters, пишет Earth.

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Еще в 1929 году благодаря наблюдениям астронома Эдина Хаббла стало известно, что Вселенная не является статичной, а расширяется. С тех пор физики все время пытаются измерить точную скорость расширения Вселенной, известную как постоянная Хаббла.

Одни ученые полагаются на данные из близлежащих галактик, а другие оглядываются на раннюю Вселенную. Со временем разные измерения показали существующий конфликт между ними, ведь оказалось, что скорость расширения космоса в локальной Вселенной и в ранней Вселенной отличается, что стали называть проблемой Хаббла.

Когда ученые сравнивают то, как Вселенная выглядит на больших расстояниях, с тем, как она выглядит в нашем собственном космическом окружении, что-то не сходится. Стандартная космологическая модель предсказывает более медленную скорость расширения, чем показывают измерения в локальной Вселенной, что не соответствует прогнозам. Авторы нового исследования считают, что стандартная космологическая модель может быть неверной.

Новые данные наблюдений за космосом позволили ученым вычислить более точную скорость расширения Вселенной. В частности, физики использовали данные наблюдений за скоплением галактик Волосы Вероники. Для того, чтобы определить, насколько далеко находится это скопление использовали характеристики света сверхновых типа 1a, которые обнаружены внутри скопления.

Сверхновые типа 1a имеют постоянную яркость, и она напрямую связана с расстоянием. Это делает их отличными инструментами для определения того, насколько далеко находятся объекты в космосе.

Ученые определили, что скопление галактик Волосы Вероники находится на расстоянии примерно 320 млн световых лет от нас. Используя эти и другие данные наблюдений локальной Вселенной астрофизики вычислили новое значение постоянной Хаббла: 76,5 километров в секунду на мегапарсек. Это число описывает, как быстро галактики отдаляются от нас на 3,26 миллиона световых лет расстояния.

Этот значение постоянной Хаббла хорошо согласуется с другими измерениями локальной Вселенной, что подтверждает тот факт, что близлежащий космос расширяется быстрее, чем предполагает стандартная космологическая модель.

Что именно влияет на такое более быстрое расширение Вселенной? Ученые считают, что в этом может быть замешана темная материя, темная энергия или же пока еще неизвестная физика.

Как уже писал Фокус, следующая мощная солнечная буря может погрузить мир во тьму уже в 2025 году. Сильнейшая солнечная буря может оставить человечество без электроснабжения, связи и интернета.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили огромные древние формы рельефа под Северным морем, которых раньше не видели. Исследователи обнаружили формы рельефа, которые были созданы одним огромным ледяным щитом 1 млн лет назад.