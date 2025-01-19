Натяк на нову фізику: Всесвіт розширюється швидше, ніж можуть пояснити вчені

Швидкість розширення Всесвіту збиває з пантелику фізиків уже кілька десятиліть. Дослідження додає нову проблему.

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Нещодавні вимірювання швидкості розширення Всесвіту лише додали таємничості цьому процесу та посилили занепокоєння серед науковців, адже вони натякають на те, що теперішня модель космосу може бути хибною та існує невідома фізика. Спостереження показують, що галактики віддаляються від нас із більшою швидкістю, ніж передбачалося. Дослідження опубліковано в Astrophysical Journal Letters, пише Earth.

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Ще 1929 року завдяки спостереженням астронома Едіна Габбла стало відомо, що Всесвіт не є статичним, а розширюється. Відтоді фізики весь час намагаються виміряти точну швидкість розширення Всесвіту, відому як постійна Габбла.

Одні вчені покладаються на дані з прилеглих галактик, а інші озираються на ранній Всесвіт. Згодом різні виміри показали наявний конфлікт між ними, адже виявилося, що швидкість розширення космосу в локальному Всесвіті та в ранньому Всесвіті відрізняється, що стали називати проблемою Габбла.

Коли вчені порівнюють те, який вигляд Всесвіт має на великих відстанях, з тим, який вигляд він має в нашому власному космічному оточенні, щось не сходиться. Стандартна космологічна модель пророкує повільнішу швидкість розширення, ніж показують вимірювання в локальному Всесвіті, що не відповідає прогнозам. Автори нового дослідження вважають, що стандартна космологічна модель може бути невірною.

Нові дані спостережень за космосом дали змогу вченим обчислити точнішу швидкість розширення Всесвіту. Зокрема, фізики використовували дані спостережень за скупченням галактик Волосся Вероніки. Для того, щоб визначити, наскільки далеко знаходиться це скупчення, використовували характеристики світла наднових типу 1a, які виявлені всередині скупчення.

Наднові типу 1a мають постійну яскравість, і вона безпосередньо пов'язана з відстанню. Це робить їх чудовими інструментами для визначення того, наскільки далеко знаходяться об'єкти в космосі.

Учені визначили, що скупчення галактик Волосся Вероніки розташоване на відстані приблизно 320 млн світлових років від нас. Використовуючи ці та інші дані спостережень локального Всесвіту, астрофізики обчислили нове значення сталої Габбла: 76,5 кілометрів на секунду на мегапарсек. Це число описує, як швидко галактики віддаляються від нас на 3,26 мільйона світлових років відстані.

Це значення сталої Габбла добре узгоджується з іншими вимірами локального Всесвіту, що підтверджує той факт, що довколишній космос розширюється швидше, ніж припускає стандартна космологічна модель.

Що саме впливає на таке більш швидке розширення Всесвіту? Вчені вважають, що в цьому може бути замішана темна матерія, темна енергія або ж поки що невідома фізика.

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