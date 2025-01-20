"Глаз" Титана: 20 лет назад впервые зонд приземлился на спутник Сатурна и сделал снимки (фото)

Зонд "Гюйгенс" впервые в истории совершил посадку на поверхность мира, который находится во внешней Солнечной системе.

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Титан – это самый большой спутник Сатурна, который находится на расстоянии 1,2 млрд км от нас. 14 января 2005 года зонд "Гюйгенс" совершил успешную посадку на поверхность Титана и сделал уникальные фотографии его поверхности, пишет Live Science.

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Фотография, которую можно увидеть ниже, по своему внешнему виду напоминает глаз, но на самом деле это часть поверхности Титана. Этот снимок зонд "Гюйгенс" сделал во время своего спуска на поверхность крупнейшего спутника Сатурна. Это была первая в истории посадка на поверхность Титана и пока что единственная. Также это событие вошло в историю еще и потому, что это было первое в истории приземление на поверхности мира во внешней Солнечной системе.

Этот снимок зонд "Гюйгенс" сделал во время своего спуска на поверхность крупнейшего спутника Сатурна Фото: NASA

Когда была сделана эта фотография, зонд "Гюйгенс" находился на высоте 5 км. Зонд начал свой спуск на Титан после того, как отделился от космического аппарата "Кассини" и приземлился через 2,5 часа. Это была совместна миссия NASA и Европейского космического агентства для исследования Сатурна, его колец и спутников.

Приборы зонда "Гюйгенс" собрали информацию про атмосферу Титана, ее химический состав, а также о ветрах, температуре и давлении. Также у аппарата были камеры, с помощью которых он мог фотографировать поверхность Титана.

Ниже показана еще одна фотография, сделанная зондом "Гюйгенс" после его приземления. На ней можно также увидеть, как выглядит поверхность Титана с максимально близкого расстояния. Зонда "Гюйгенс" продолжал свою работу на поверхности спутника Сатурна в течение 70 минут, пока его батареи не разрядились.

Фотография поверхности Титана, сделанная зондом "Гюйгенс" после его приземления Фото: NASA

На изображениях, которые получили ученые, было видно, что поверхность Титана имеет в некоторой мере земные черты, в частности это касается русла высохших рек и ложа высохших озер. Данные показали, что на поверхности Титана не так давно текли реки из жидкого метана, а также были метановые озера. При этом ученые узнали, что на Титане идут метановые дожди. Сейчас считается, что на Титане существуют реки, озера и моря, наполненные жидким метаном.

Титан – это самый большой спутник Сатурна, который находится на расстоянии 1,2 млрд км от нас Фото: NASA

Зонд "Гюйгенс", прикрепленный к космическому аппарату "Кассини", был запущен космос в октябре 1997 года. В 2017 году аппарат "Кассини" завершил свою миссию погружением в атмосферу Сатурна, где и сгорел.

Как уже писал Фокус, через несколько лет на Титан будет отправлен уникальный вертолет NASA Dragonfly, оснащенный ядерным двигателем. Одна из задач летательного аппарата состоит в определении того, насколько Титан пригоден для жизни.

Также Фокус писал о том, что новое открытие астрономов противоречит самой популярной теории о происхождении Луны.