"Око" Титана: 20 років тому вперше зонд приземлився на супутник Сатурна і зробив знімки (фото)

Зонд "Гюйгенс" уперше в історії здійснив посадку на поверхню світу, який розташований у зовнішній Сонячній системі.

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Титан — це найбільший супутник Сатурна, який розташований на відстані 1,2 млрд км від нас. 14 січня 2005 року зонд "Гюйгенс" здійснив успішну посадку на поверхню Титана і зробив унікальні фотографії його поверхні, пише Live Science.

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Фотографія, яку можна побачити нижче, за своїм зовнішнім виглядом нагадує око, але насправді це частина поверхні Титана. Цей знімок зонд "Гюйгенс" зробив під час свого спуску на поверхню найбільшого супутника Сатурна. Це була перша в історії посадка на поверхню Титана і поки що єдина. Також ця подія увійшла в історію ще й тому, що це було перше в історії приземлення на поверхні світу в зовнішній Сонячній системі.

Цей знімок зонд "Гюйгенс" зробив під час свого спуску на поверхню найбільшого супутника Сатурна Фото: NASA

Коли було зроблено цю фотографію, зонд "Гюйгенс" перебував на висоті 5 км. Зонд почав свій спуск на Титан після того, як відокремився від космічного апарату "Кассіні" і приземлився через 2,5 години. Це була спільна місія NASA і Європейського космічного агентства для дослідження Сатурна, його кілець і супутників.

Прилади зонда "Гюйгенс" зібрали інформацію про атмосферу Титана, її хімічний склад, а також про вітри, температуру і тиск. Також в апарата були камери, за допомогою яких він міг фотографувати поверхню Титана.

Нижче показана ще одна фотографія, зроблена зондом "Гюйгенс" після його приземлення. На ній можна також побачити, який вигляд має поверхня Титана з максимально близької відстані. Зонд "Гюйгенс" продовжував свою роботу на поверхні супутника Сатурна протягом 70 хвилин, поки його батареї не розрядилися.

Фотографія поверхні Титана, зроблена зондом "Гюйгенс" після його приземлення Фото: NASA

На зображеннях, які отримали вчені, було видно, що поверхня Титана має деякою мірою земні риси, зокрема це стосується русла висохлих річок і ложа висохлих озер. Дані показали, що на поверхні Титана не так давно текли річки з рідкого метану, а також були метанові озера. При цьому вчені дізналися, що на Титані йдуть метанові дощі. Наразі вважається, що на Титані існують річки, озера і моря, наповнені рідким метаном.

Титан — це найбільший супутник Сатурна, який розташований на відстані 1,2 млрд км від нас Фото: NASA

Зонд "Гюйгенс", прикріплений до космічного апарату "Кассіні", було запущено в космос у жовтні 1997 року. У 2017 році апарат "Кассіні" завершив свою місію зануренням в атмосферу Сатурна, де і згорів.

Як уже писав Фокус, через кілька років на Титан буде відправлено унікальний вертоліт NASA Dragonfly, оснащений ядерним двигуном. Одне із завдань літального апарату полягає у визначенні того, наскільки Титан придатний для життя.

Також Фокус писав про те, що нове відкриття астрономів суперечить найпопулярнішій теорії про походження Місяця.