Астрономы впервые увидели инфракрасную вспышку черной дыры в центре Млечного Пути (фото)

Космический телескоп Уэбб впервые сделал изображение вспышки в сверхмассивной черной дыре Стрелец А* в среднем инфракрасном диапазоне.

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Стрелец А* — это сверхмассивная черная дыра, которая находится в центре Млечного Пути. Иногда она создает вспышки, которые имеют большое значение для понимания экстремальных условий в ее окрестностях. Впервые космический телескоп Уэбб запечатлел вспышку черной дыры Стрелец А* в среднем инфракрасном диапазоне и это помогает астрономам заполнить пробел в знаниях об этом объекте. Исследование принято к публикации в The Astrophysical Journal Letters, пишет Live Science.

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Сверхмассивная черная дыра Стрелец А* имеет массу, которая примерно в 4 млн раз больше, чем у Солнца и находится она на расстоянии 26 000 световых лет от Земли. Эту черную дыру окружает аккреционный диск, состоящий из горячего газа и пыли, который постоянно вращается и выпускает высокоэнергетические вспышки света, которые, как предполагалось, вызваны изменениями магнитного поля черной дыры.

Моделирование предполагает, что вспышки света вызваны соединением линий магнитного поля черной дыры, когда происходит огромный выброс энергии. Возбужденные электроны проносятся вдоль соединенных линий магнитного поля со скоростью, близкой к скорости света, и выпускают высокоэнергетические фотоны, или частицы света. Это известно как синхротронное излучение.

Но ранее астрономы видели эти вспышки только в ближнем инфракрасном диапазоне, а также в радиоволнах, но не в среднем инфракрасном диапазоне. Поэтому существовал пробел в знаниях, которые нужно было заполнить. По словам ученых, благодаря новым наблюдением им удалось это сделать.

Человеческий глаз не может видеть инфракрасный свет, а потому здесь показано художественное представление вспышки черной дыры Стрелец А* в среднем инфракрасном диапазоне, которое показывает изменение интенсивности вспышки. Вспышка, которая вызвана соединением линий магнитного поля, движется вокруг черной дыры, в то время как электроны приобретают более низкое энергетическое состояние, в результате чего излучение становится ярче на более длинных волнах по сравнению с более короткими Фото: NASA

Телескоп Уэбб, который находится на расстоянии 1,5 млн км от Земли, оснащен приборами, которые могут видеть космические объекты в разных диапазонах инфракрасного света, чтобы делать уникальные изображения.

Наблюдения телескопа Уэбб подтвердили, что вспышки света, возникающие в аккреционном диске черной дыры Стрелец А* действительно вызваны соединением линий магнитного поля этого объекта. Астрономы увидели связи между изменениями в измерениях с помощью наблюдений в коротковолновом диапазоне и измерениями в среднем инфракрасном диапазоне, которые указывают на то, что ускоряющиеся электроны действительно создают синхротронное излучение.

Хотя ученые смогли найти доказательство того, что с вспышки света черной дыры Стрелец А* являются результатом синхротронного излучения, все еще нужно многое узнать о том, как происходит повторное соединение линий магнитного поля черной дыры и об условиях в ее аккреционном диске.

Как уже писал Фокус, 20 лет назад впервые исследовательский зонд приземлился на спутник Сатурна Титан и сделал уникальные снимки его поверхности. Зонд "Гюйгенс" впервые в истории совершил посадку на поверхность мира, который находится во внешней Солнечной системе.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию, Вселенная увеличивается в размерах намного быстрее, чем предполагает стандартная модель ее эволюции. Возможно, причиной является новая физика.