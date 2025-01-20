Астрономи вперше побачили інфрачервоний спалах чорної діри в центрі Чумацького Шляху (фото)

Космічний телескоп Вебб уперше зробив зображення спалаху в надмасивній чорній дірі Стрілець А* у середньому інфрачервоному діапазоні.

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Стрілець А* — це надмасивна чорна діра, яка знаходиться в центрі Чумацького Шляху. Іноді вона створює спалахи, які мають велике значення для розуміння екстремальних умов в її околицях. Вперше космічний телескоп Вебб зафіксував спалах чорної діри Стрілець А* в середньому інфрачервоному діапазоні, і це допомагає астрономам заповнити прогалину в знаннях про цей об'єкт. Дослідження прийнято до публікації в The Astrophysical Journal Letters, пише Live Science.

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Надмасивна чорна діра Стрілець А* має масу, яка приблизно в 4 млн разів більша за масу Сонця і розташована вона на відстані 26 000 світлових років від Землі. Цю чорну діру оточує акреційний диск, що складається з гарячого газу і пилу, який постійно обертається і випускає високоенергетичні спалахи світла, які, як передбачалося, викликані змінами магнітного поля чорної діри.

Моделювання припускає, що спалахи світла викликані з'єднанням ліній магнітного поля чорної діри, коли відбувається величезний викид енергії. Збуджені електрони проносяться вздовж з'єднаних ліній магнітного поля зі швидкістю, близькою до швидкості світла, і випускають високоенергетичні фотони, або частинки світла. Це відомо як синхротронне випромінювання.

Але раніше астрономи бачили ці спалахи тільки в ближньому інфрачервоному діапазоні, а також у радіохвилях, але не в середньому інфрачервоному діапазоні. Тож існувала прогалина в знаннях, яку потрібно було заповнити. За словами вчених, завдяки новим спостереженням їм вдалося це зробити.

Людське око не може бачити інфрачервоне світло, а тому тут показано художнє представлення спалаху чорної діри Стрілець А* в середньому інфрачервоному діапазоні, яке показує зміну інтенсивності спалаху. Спалах, який спричинений з'єднанням ліній магнітного поля, рухається навколо чорної діри, в той час як електрони набувають нижчого енергетичного стану, внаслідок чого випромінювання стає яскравішим на довших хвилях порівняно з більш короткими Фото: NASA

Телескоп Вебб, який розташований на відстані 1,5 млн км від Землі, оснащений приладами, які можуть бачити космічні об'єкти в різних діапазонах інфрачервоного світла, щоб робити унікальні зображення.

Спостереження телескопа Вебб підтвердили, що спалахи світла, які виникають в аккреційному диску чорної діри Стрілець А*, справді викликані з'єднанням ліній магнітного поля цього об'єкта. Астрономи побачили зв'язки між змінами у вимірах за допомогою спостережень у короткохвильовому діапазоні та вимірами в середньому інфрачервоному діапазоні, які вказують на те, що прискорювані електрони дійсно створюють синхротронне випромінювання.

Хоча вчені змогли знайти доказ того, що спалахи світла чорної діри Стрілець А* є результатом синхротронного випромінювання, все ще потрібно багато чого довідатися про те, як відбувається повторне з'єднання ліній магнітного поля чорної діри і про умови в її акреційному диску.

Як уже писав Фокус, 20 років тому вперше дослідницький зонд приземлився на супутник Сатурна Титан і зробив унікальні знімки його поверхні. Зонд "Гюйгенс" уперше в історії здійснив посадку на поверхню світу, який розташований у зовнішній Сонячній системі.

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