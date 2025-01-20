Первый в истории Земли пожар вспыхнул на удивление недавно: когда появился первый огонь (видео)

Исследователи лишь недавно обнаружили, что миллиарды лет в истории Земли на планете вовсе не было огня.

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Земля — единственная известная нам планета, на которой когда-либо горел огонь. Самой горячей планетой в Солнечной системе считается Венера и на ее поверхности также могут быть вулканы, выбрасывающие горячую магму, однако, по мнению ученых, там никогда не было пожаров. Это касается и других планет, окружающих Землю, или любой другой звезды, пишет IFLScience.

Фактически, в течение миллиардов лет истории Земли попросту не было огня. По мнению ученых, прошли миллиарды лет, прежде чем условия для огня на планете стали вообще возможными, а первые обитатели нашей планеты жили в мире без огня значительно дольше, чем ранее считали ученые.

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Земные вулканы действительно могли производить "огненные фонтаны", а из газового вулканического извержения могли появляться языки пламени. Однако все это не было настоящим огнем, а лишь магмой, выталкиваемой вверх и распыляемой из жерла.

Исследователи полагают, что 2,4 миллиарда лет назад атмосфера Земли, вероятно, представляла собой лишь густую дымку метана, что и стало основной причиной возникновения на планете бактериальной жизни. После произошло Великое окислительное событие — в это период древние цианобактерии начали вырабатывать энергию из солнечного света, выделяя кислород в атмосферу.

В результате молекулярный кислород впервые начал скапливаться в земной атмосфере, однако его концентрации все еще было недостаточно для возгорания. Великое окислительное событие, иногда называемое кислородной катастрофой, вероятно, погрузило Землю в глубокую заморозку, поскольку кислород дестабилизировал метан, очистив его и уничтожив парниковый эффект. В результате Земля стала холодной и лишенной огня.

Ученые отмечают, что первые ископаемые свидетельства огня, имеющиеся у нас сегодня, относятся к среднему ордовикскому периоду — то есть миллиарды лет спустя. Что касается огня, здесь есть золотая середина: при содержании кислорода ниже 13% растительное вещество попросту не сможет гореть, но при кислороде 35% эти вещества будут гореть так хорошо, что леса попросту не смогут расти и поддерживать себя.

Известно, что ордовикский период, около 470 миллионов лет назад, принес первые изменения — мхи и лишайники начали вырабатывать значительно больше кислорода. В конечном итоге его концентрация стала достаточной, чтобы вызвать пожары.

Исследователи также обнаружили первое ископаемое свидетельство огня на Земле и оно датировано всего около 42 миллионов лет назад и представляет собой древесный уголь, найденный в породах этого периода. Однако, поскольку уровень кислорода все еще сильно колеблется, первые масштабные лесные пожары произошли только около 383 миллионов лет назад и с тех пор они стали настоящим кошмаром.

Ранее Фокус писал о том, что на Земле количество лесных пожаров вырастет на 50%, многие виды вымрут.