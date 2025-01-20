Перша в історії Землі пожежа спалахнула напрочуд недавно: коли з'явився перший вогонь (відео)

Дослідники лише нещодавно виявили, що мільярди років в історії Землі на планеті зовсім не було вогню.

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Земля — єдина відома нам планета, на якій коли-небудь горів вогонь. Найгарячішою планетою в Сонячній системі вважається Венера, і на її поверхні також можуть бути вулкани, що викидають гарячу магму, однак, на думку вчених, там ніколи не було пожеж. Це стосується й інших планет, що оточують Землю, або будь-якої іншої зірки, пише IFLScience.

Фактично, протягом мільярдів років історії Землі просто не було вогню. На думку вчених, минули мільярди років, перш ніж умови для вогню на планеті стали взагалі можливими, а перші мешканці нашої планети жили у світі без вогню значно довше, ніж раніше вважали вчені.

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Земні вулкани дійсно могли виробляти "вогняні фонтани", а з газового вулканічного виверження могли з'являтися язики полум'я. Однак усе це не було справжнім вогнем, а лише магмою, яку виштовхували вгору і розпилювали з жерла.

Дослідники вважають, що 2,4 мільярда років тому атмосфера Землі, ймовірно, являла собою лише густий серпанок метану, що і стало основною причиною виникнення на планеті бактеріального життя. Після відбулася Велика окислювальна подія — у цей період стародавні ціанобактерії почали виробляти енергію із сонячного світла, виділяючи кисень в атмосферу.

Унаслідок цього молекулярний кисень уперше почав накопичуватися в земній атмосфері, проте його концентрації все ще було недостатньо для загоряння. Велика окислювальна подія, яку іноді називають кисневою катастрофою, імовірно, занурила Землю в глибоку заморозку, оскільки кисень дестабілізував метан, очистивши його і знищивши парниковий ефект. У результаті Земля стала холодною і позбавленою вогню.

Вчені відзначають, що перші викопні свідоцтва вогню, які ми маємо сьогодні, відносяться до середнього ордовицького періоду — тобто мільярди років потому. Що стосується вогню, тут є золота середина: за вмісту кисню нижче 13% рослинна речовина просто не зможе горіти, але за кисню 35% ці речовини горітимуть так добре, що ліси просто не зможуть рости та підтримувати себе.

Відомо, що ордовицький період, близько 470 мільйонів років тому, приніс перші зміни — мохи та лишайники почали виробляти значно більше кисню. Зрештою його концентрація стала достатньою, щоб викликати пожежі.

Дослідники також виявили перше викопне свідоцтво вогню на Землі й воно датоване всього близько 42 мільйонів років тому і являє собою деревне вугілля, знайдене в породах цього періоду. Однак, оскільки рівень кисню все ще сильно коливається, перші масштабні лісові пожежі сталися тільки близько 383 мільйонів років тому і відтоді вони стали справжнім жахом.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі кількість лісових пожеж зросте на 50%, багато видів вимруть.