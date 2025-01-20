Слишком ровная Земля: в истории планеты был настолько скучный период, что на ней даже не было гор

Исследователи обнаружили, что в истории нашей планеты есть невероятно скучный период, когда на Земле почти ничего не происходило.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время она пережила множество бурных изменений. Однако в истории планеты также был невероятно скучный период, охватывающий от 1,8 миллиарда до 800 миллионов лет назад, пишет IFLScience.

Если бы нам удалось взглянуть на Землю в этот период, мы, вероятно, были бы разочарованы: планета была невероятно плоской, без возвышающихся гор, но с множеством безликих океанов, покрытых вонючей пеной. Ученые отмечают, это была настолько ничем не примечательной в истории Земли, что ученые назвали ее "скучным миллиардом".

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Отметим, что некоторые исследователи пытались опровергнуть этот ярлык, утверждая, что этот период в истории Земли на самом деле был динамичнее, чем считалось ранее. Однако их попытки не оправдали себя: наука утверждает, что "скучный миллиард" действительно был относительно бессобытийным в сравнении с остальной частью бурного прошлого планеты.

Между 1,8 миллиарда и миллионами лет назад Земля вступила в период относительного застоя, что ознаменовало незначительные изменения в биологической эволюции, геологии, климате и химическом составе океана и атмосферы.

Еще в 2021 году ученые опубликовали исследование, показавшее, что этот период также был временем непримечательной активности тектонических плит. Это создало период значительного сокращения горообразования.

Известно, что горы образуются из-за медленного столкновения тектонических плит, в результате чего они сминаются. Именно так, по мнению ученых, образовались Гималаи около 50 миллионов лет назад — тогда Индийская тектоническая плита врезалась в Евразийскую. В результате этого столкновения огромные участки земной коры были смещены и вытолкнуты вверх.

Результаты также указывают на то, что в течение скучного миллиарда лет Земли кора была значительно тоньше и однороднее, чем сегодня. Причем до такой степени, что гор на Земле попросту не существовало. Вместо этого на планете доминировали обширные океаны и плоские массивы суши. Эти условия подразумевают, что тектоническая активность, вероятно, значительно замедлилась, а возможно и полностью прекратилась примерно на один миллиард лет.

Теперь ученые полагают, что именно тектоническая активность могла быть тем определяющим фактором, который спровоцировал этот мучительно скучный период. Смещение тектонических плит помогает обогащать мировые океаны, перемешивая осадочные породы и кору, высвобождая больше питательных веществ в воду.

Обилие питательных веществ создает плодородную среду, которая способствует жизни и эволюции большего количества видов. Предполагается, что без тектонического движения океаны попросту могли стать застойными и менее динамичными, замедлив скорость эволюции.

В то же время ученые отмечают, что до сих пор неясно, почему именно тектоническая активность прекратилась в течение скучного миллиарда лет, а также что вновь разожгло ее. И все же, когда земная кора вновь зашевелилась, это привело к радикальным преобразованиям в земной атмосфере, океанах и жизни в целом. Авторы исследования также отмечают, каким бы скучным это ни казалось на первый взгляд, этот период на самом деле является хорошим примером того, что все системы Земли глубоко взаимодействуют и неотделимы друг от друга.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили огромные древние формы рельефа под Северным морем.