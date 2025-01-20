Занадто рівна Земля: в історії планети був настільки нудний період, що на ній навіть не було гір

Дослідники виявили, що в історії нашої планети є неймовірно нудний період, коли на Землі майже нічого не відбувалося.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час вона пережила безліч бурхливих змін. Однак в історії планети також був неймовірно нудний період, що охоплює від 1,8 мільярда до 800 мільйонів років тому, пише IFLScience.

Якби нам вдалося поглянути на Землю в цей період, ми, ймовірно, були б розчаровані: планета була неймовірно плоскою, без піднесених гір, але з безліччю безликих океанів, покритих смердючою піною. Науковці зазначають, це була настільки нічим не примітна в історії Землі, що вчені назвали її "нудним мільярдом".

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Зазначимо, що деякі дослідники намагалися спростувати цей ярлик, стверджуючи, що цей період в історії Землі насправді був динамічнішим, ніж вважалося раніше. Однак їхні спроби не виправдали себе: наука стверджує, що "нудний мільярд" справді був відносно безподієвим, як порівняти з іншою частиною бурхливого минулого планети.

Між 1,8 мільярда і мільйонами років тому Земля вступила в період відносного застою, що ознаменувало незначні зміни в біологічній еволюції, геології, кліматі та хімічному складі океану й атмосфери.

Ще 2021 року вчені опублікували дослідження, яке показало, що цей період також був часом непримітної активності тектонічних плит. Це створило період значного скорочення гороутворення.

Відомо, що гори утворюються через повільне зіткнення тектонічних плит, унаслідок чого вони зминаються. Саме так, на думку вчених, утворилися Гімалаї близько 50 мільйонів років тому — тоді Індійська тектонічна плита врізалася в Євразійську. Унаслідок цього зіткнення величезні ділянки земної кори були зміщені й виштовхнуті вгору.

Результати також вказують на те, що протягом нудного мільярда років Землі кора була значно тоншою й одноріднішою, ніж сьогодні. Причому до такої міри, що гір на Землі просто не існувало. Замість цього на планеті домінували великі океани та плоскі масиви суші. Ці умови передбачають, що тектонічна активність, ймовірно, значно сповільнилася, а можливо, і повністю припинилася приблизно на один мільярд років.

Тепер учені вважають, що саме тектонічна активність могла бути тим визначальним фактором, який спровокував цей болісно нудний період. Зміщення тектонічних плит допомагає збагачувати світові океани, перемішуючи осадові породи та кору, вивільняючи більше поживних речовин у воду.

Велика кількість поживних речовин створює родюче середовище, яке сприяє життю та еволюції більшої кількості видів. Передбачається, що без тектонічного руху океани просто могли стати застійними та менш динамічними, сповільнивши швидкість еволюції.

Водночас науковці зазначають, що досі неясно, чому саме тектонічна активність припинилася протягом нудного мільярда років, а також що знову розпалило її. І все ж, коли земна кора знову заворушилася, це призвело до радикальних перетворень у земній атмосфері, океанах і житті загалом. Автори дослідження також зазначають, яким би нудним це не здавалося на перший погляд, цей період насправді є гарним прикладом того, що всі системи Землі глибоко взаємодіють і невіддільні одна від одної.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили величезні стародавні форми рельєфу під Північним морем.