Спутники фиксируют рост "тревожного" газа по всей Земле: какая система выходит из-под контроля

Исследователи предупреждают, что космические спутники зафиксировали "очень большой рост" углекислого газа по всему миру.

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Исследователи давно опасаются изменений климата, нависшего над планетой, но теперь они считают, что глобальное потепление Земли слишком быстро выходит из-под контроля. Исследователи пришли к выводу, что наша планета "отклоняется" от цели ограничения глобального потепления на уровне до 1,5 °C в сравнении с доиндустриальным периодом — ключевая цель Парижского соглашения, пишет Daily Mail.

В прошлом году измерения, проведенные на Гавайях, показали самый быстрый годовой рост углекислого газа за всю историю наблюдений — с 1958 года. Более того, теорию ученых подтверждают и спутниковые данные, зафиксировавшие "очень большой рост" CO2 по всему миру.

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Эксперты отмечают, что такая статистика связана с широко распространенными жаркими и сухими условиями, частично вызванными Эль-Ниньо, а частично — с другими факторами, в том числе и изменением климата. Отметим, что исследование было проведено всего через неделю после того, как было подтверждено, что 2024 стал самым жарким за всю историю наблюдений.

По словам руководителя нового прогноза, профессора Ричарда Беттса, ранее ученые уже подтвердили новый тепловой рекорд на планете — доиндустриальные показателе впервые в истории были превышены более чем на 1,5 °C.

К счастью, это не означает, что цель Парижского соглашения провалена, поскольку для этого потребуется превышение потепления на 1,5 °C в течение более длительного периода. Простыми словами, есть небольшая надежда, что 2025 год станет немного более прохладным, однако ученые считают, что тенденция к потеплению все же сохранится. Авторы исследования также отмечают, что на это указывает CO2, накапливающийся в земной атмосфере.

В прошлом году измерения, проведенные в Мауна-Лоа, Гавайи, выявили самый быстрый годовой рост концентрации углекислого газа Фото: Met Office

Измерения, проведенные на Гавайях, показали рост углекислого газа на 3,58 части на миллион (ppm) в 2024 году. Отметим, что это намного превзошло прогноз Метеобюро в 2,84 ppm (± 0,54 ppm). Еще более тревожным выглядит то, что для замедления глобального потепления Земли, ученые рекомендуют снизить уровень углекислого газа до 1,8 ppm в год.

Хорошие новости заключаются в том, что рост углекислого газа между 2024 и 2025 годами, как прогнозируют ученые, будет менее экстремальным, чем в прошлом году. Эксперты отмечают, это связано с частичным восстановлением поглотителей углерода из-за смены Эль-Ниньо на Ла-Нинья. Однако даже этот более медленный рост будет слишком быстрым, чтобы ограничить глобальное потепление 1,5 °C.

По словам профессора Беттса, прогнозы показывают, что условия Ла-Нинья приведут к тому, что леса и другие экосистемы будут поглощать больше углерода, чем в прошлом году. Это в свою очередь временно замедлит рост атмосферного CO2.

Увы, для прекращения глобального потепления необходимо, чтобы накопление арниковых газов в воздухе полностью прекратилось, а затем последовало снижение. Крупные, быстрые сокращения выбросов могут ограничить степень, в которой глобальное потепление превысит 1,5 °C. Но для этого необходимо незамедлительно принять меры.

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