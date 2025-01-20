Супутники фіксують зростання "тривожного" газу по всій Землі: яка система виходить з-під контролю

Дослідники попереджають, що космічні супутники зафіксували "дуже велике зростання" вуглекислого газу по всьому світу.

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Дослідники давно побоюються змін клімату, що нависли над планетою, але тепер вони вважають, що глобальне потепління Землі занадто швидко виходить з-під контролю. Дослідники дійшли висновку, що наша планета "відхиляється" від мети обмеження глобального потепління на рівні до 1,5 °C, як порівняти з доіндустріальним періодом — ключова мета Паризької угоди, пише Daily Mail.

Минулого року вимірювання, проведені на Гаваях, показали найшвидше річне зростання вуглекислого газу за всю історію спостережень — з 1958 року. Ба більше, теорію вчених підтверджують і супутникові дані, які зафіксували "дуже велике зростання" CO2 по всьому світу.

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Експерти зазначають, що така статистика пов'язана з широко розповсюдженими спекотними та сухими умовами, частково спричиненими Ель-Ніньйо, а частково — з іншими факторами, зокрема й зміною клімату. Зазначимо, що дослідження було проведене всього через тиждень після того, як було підтверджено, що 2024 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень.

За словами керівника нового прогнозу, професора Річарда Беттса, раніше вчені вже підтвердили новий тепловий рекорд на планеті — доіндустріальні показники вперше в історії були перевищені більш ніж на 1,5 °C.

На щастя, це не означає, що мета Паризької угоди провалена, оскільки для цього знадобиться перевищення потепління на 1,5 °C протягом більш тривалого періоду. Простими словами, є невелика надія, що 2025 рік стане трохи прохолоднішим, проте вчені вважають, що тенденція до потепління все ж збережеться. Автори дослідження також зазначають, що на це вказує CO2, що накопичується в земній атмосфері.

Минулого року вимірювання, проведені в Мауна-Лоа, Гаваї, виявили найшвидше річне зростання концентрації вуглекислого газу Фото: Met Office

Вимірювання, проведені на Гаваях, показали зростання вуглекислого газу на 3,58 частини на мільйон (ppm) у 2024 році. Зазначимо, що це набагато перевершило прогноз Метеобюро у 2,84 ppm (± 0,54 ppm). Ще більш тривожним виглядає те, що для уповільнення глобального потепління Землі, вчені рекомендують знизити рівень вуглекислого газу до 1,8 ppm на рік.

Хороші новини полягають у тому, що зростання вуглекислого газу між 2024 і 2025 роками, як прогнозують учені, буде менш екстремальним, ніж минулого року. Експерти зазначають, це пов'язано з частковим відновленням поглиначів вуглецю через зміну Ель-Ніньйо на Ла-Нінья. Однак навіть це більш повільне зростання буде занадто швидким, щоб обмежити глобальне потепління 1,5 °C.

За словами професора Беттса, прогнози показують, що умови Ла-Нінья призведуть до того, що ліси та інші екосистеми поглинатимуть більше вуглецю, ніж минулого року. Це зі свого боку тимчасово сповільнить зростання атмосферного CO2.

На жаль, для припинення глобального потепління необхідно, щоб накопичення арнікових газів у повітрі повністю припинилося, а потім почалося зниження. Великі, швидкі скорочення викидів можуть обмежити ступінь, у якій глобальне потепління перевищить 1,5 °C. Але для цього необхідно негайно вжити заходів.

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