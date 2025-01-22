У людей есть последний шанс взглянуть на одну из самых ярких комет в истории: исчезнет на 800 000 лет

На этой неделе любители звездного неба смогут наблюдать невероятную комету, которая впервые за 160 000 лет пролетает мимо Земли.

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Комета G3 Atlas вернулась в небо над южным полушарием для уникального шоу, которое готовилось последние 160 000 лет. Нескольким счастливчикам из Австралии уже удалось сделать снимки захватывающего зрелища, а у остальных осталось лишь небольшое "окно", чтобы взглянуть на одну из самых ярких комет в истории, пишет Daily Mail.

Комета была обнаружена лишь в апреле 2024 года, а тем, кто хочет на нее взглянуть, следует не упускать свой шанс, так как вскоре комета исчезнет и ее не будет видно следующие 800 000 лет. Исследователи также отмечают, что шанс понаблюдать комету сохранится до четверга 23 января, а затем исчезнет.

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Кометы — замороженные остатки формирования Солнечной системы, состоящие из пыли, камней и льда. Их диаметр, как правило, варьируется от нескольких сотен метров до десятков километров. По мере приближения к Солнцу кометы нагреваются, выбрасывая газы и пыль в светящуюся голову. Этот материал образует "хвост", который тянется на миллионы километров и делает кометы привлекательным зрелищем в ночном небе.

G3 Atlas считается одной из самых ярких комет, пролетевших мимо Земли за последние два десятка лет, и третья по яркости из когда-либо зарегистрированных, по крайней мере, по данным Королевского астрономического общества.

По словам содиректора Института космических технологий и промышленности в Университете Суинберна, доктора Ребекки Аллен, наблюдатели за звездным небом могут заметить G3 Atlas сразу после захода солнца. Известно, что эта комета движется к нам уже более 100 000 лет и вскоре исчезнет на невероятно долгий период, а потому желающим взглянуть на нее стоит поторопиться.

Ученые отмечают, что после четверга комета, увы, станет слишком слабой, чтобы ее можно было заметить. Эксперты также отмечают, что для наблюдения за кометой потребуется хороший обзор на юго-западный горизонт и чистое небо. Исследователи также отмечают, что удлиненный хвост, направленный к горизонту, следует искать под яркой планетой Венерой.

Недавно астронавт NASA Дон Петтит получил удивительную возможность наблюдать комету из космоса и сделать захватывающий снимок кометы, проносящейся через нашу Солнечную систему. Отметим, что он находится на Международной космической станции, а потому получи столь удивительную возможность наблюдать за G3 Atlas с земной орбиты.

По данным NASA, 13 января G3 Atlas приблизилась к Солнцу на расстояние 13,5 миллиона километров. Эксперты космического агентства также заявляют, после того, как комета отклонится от направления на Землю, она не появится так близко с Солнцу в течение следующих 800 000 лет. Сейчас G3 Atlas находится в созвездии Козерога и находится на расстоянии около 146 миллионов километров от Земли.

По словам Ника Джеймса из Британской астрономической ассоциации, сейчас довольно сложно предсказать, как поведет себя комета после своего почти смертельного столкновения с Солнцем. В результате ученые отмечают, что она может быть значительно ярче или тусклее прогнозов ученых.

Ранее Фокус писал о том, что астрофотограф сделал снимок редкой кометы.