У людей є останній шанс поглянути на одну з найяскравіших комет в історії: зникне на 800 000 років

Цього тижня любителі зоряного неба зможуть спостерігати неймовірну комету, яка вперше за 160 000 років пролітає повз Землю.

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Комета G3 Atlas повернулася в небо над південною півкулею для унікального шоу, яке готувалося останні 160 000 років. Кільком щасливчикам з Австралії вже вдалося зробити знімки захопливого видовища, а в інших залишилося лише невелике "вікно", щоб поглянути на одну з найяскравіших комет в історії, пише Daily Mail.

Комета була виявлена лише у квітні 2024 року, а тим, хто хоче на неї поглянути, слід не втрачати свій шанс, оскільки незабаром комета зникне і її не буде видно наступні 800 000 років. Дослідники також зазначають, що шанс поспостерігати комету збережеться до четверга 23 січня, а потім зникне.

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Комети — заморожені залишки формування Сонячної системи, що складаються з пилу, каміння і льоду. Їхній діаметр, як правило, варіюється від кількох сотень метрів до десятків кілометрів. У міру наближення до Сонця комети нагріваються, викидаючи гази й пил у світну голову. Цей матеріал утворює "хвіст", який тягнеться на мільйони кілометрів і робить комети привабливим видовищем у нічному небі.

G3 Atlas вважається однією з найяскравіших комет, що пролетіли повз Землю за останні два десятки років, і третя за яскравістю з коли-небудь зареєстрованих принаймні за даними Королівського астрономічного товариства.

За словами співдиректора Інституту космічних технологій і промисловості в Університеті Свінберна, доктора Ребеки Аллен, спостерігачі за зоряним небом можуть помітити G3 Atlas відразу після заходу сонця. Відомо, що ця комета рухається до нас уже понад 100 000 років і незабаром зникне на неймовірно довгий період, а тому охочим поглянути на неї варто поквапитися.

Учені зазначають, що після четверга комета, на жаль, стане занадто слабкою, щоб її можна було помітити. Експерти також зазначають, що для спостереження за кометою потрібен гарний огляд на південно-західний горизонт і чисте небо. Дослідники також зазначають, що подовжений хвіст, спрямований до горизонту, слід шукати під яскравою планетою Венерою.

Нещодавно астронавт NASA Дон Петтіт отримав дивовижну можливість спостерігати комету з космосу і зробити захопливий знімок комети, що проноситься через нашу Сонячну систему. Зазначимо, що він перебуває на Міжнародній космічній станції, а тому отримав таку дивовижну можливість спостерігати за G3 Atlas із земної орбіти.

За даними NASA, 13 січня G3 Atlas наблизилася до Сонця на відстань 13,5 мільйона кілометрів. Експерти космічного агентства також заявляють, після того, як комета відхилиться від напрямку на Землю, вона не з'явиться так близько до Сонця протягом наступних 800 000 років. Наразі G3 Atlas перебуває в сузір'ї Козерога і знаходиться на відстані близько 146 мільйонів кілометрів від Землі.

За словами Ніка Джеймса з Британської астрономічної асоціації, наразі доволі складно передбачити, як поводитиметься комета після свого майже смертельного зіткнення із Сонцем. У результаті вчені зазначають, що вона може бути значно яскравішою або тьмянішою за прогнози вчених.

Раніше Фокус писав про те, що астрофотограф зробив знімок рідкісної комети.