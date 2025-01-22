Предок четвероногих выполз из моря 400 млн лет назад, но заполз обратно: что ему не понравилось

Исследователи "отмотали время", чтобы исследовать тайны эволюции крупнейших существ, обитающих в океане.

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Земля является домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо известны ученым, а существование других все еще покрыто тайной. Известно, что киты являются крупнейшими животными на Земле, а их продолжительность жизни может быть вдвое больше, чем ранее считали ученые, но это не все тайны китов — в новом исследовании ученые раскрыли подробности эволюции этих морских гигантов, пишет IFLScience.

Известно, что предок всех четвероногих существ на Земле выполз из океана около 400 миллионов лет назад. Затем, 350 миллионов лет спустя, предки современных видов китов заползли обратно в океан, чтобы процветать в нем. Потомки этих древних существ, которые сегодня бороздят океаны Земли, могут быть одними из самых крупных и обсуждаемых видов океана. Ученые уже выяснили, что киты обладают удивительной продолжительностью жизни, впечатляющими приемами охоты и любопытной историей. Они также являются у животными не только в океане, но и на всей планете.

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В новом исследовании ученые обратили время вспять, чтобы воссоздать историю эволюции китов. Удивительно, но ближайшим родственником китов является бегемот — они совсем не похожи, имеют разные места обитания, рацион и распространения. И все же, несмотря на полуводный образ жизни, крупное наземное животное в действительности оказалось чрезвычайно тесно связано с крупнейшим млекопитающим на Земле.

Ученые полагают, что бегемоты произошли от неводной группы, известной как антракотерии, около 15 миллионов лет назад. В то же время киты произошли более 50 миллионов лет назад от существ, которые жили на суше. Где-то в далеком прошлом в истории эволюции бегемоты и киты имели общего предка, который также был наземным.

Считается, что одним из самых ранних предков наземных китов было житное, известное как Pakicetus, также известное как "первый кит" или первое известное китообразное. Ученые считают, что это существо ходило на четырех конечностях и питалось мясом наземных животных и рыбой. Впервые оно было обнаружено в 1983 году и, должно быть, обитало на краю моря Тетис на территории современных Пакистана и Индии. Ископаемые останки показали, что у него была похожая на современных китов слуховая кость с уникальной структурой, которая могла даже позволить Pakicetus слышать под водой.

Далее эволюционировали существа, которые продвигались все дальше в воду, приспосабливаясь к новой среде. Одним из них считается Ambulocetus, живший на планете около 50-48 миллионов лет назад. Этот вид отличался длинным хвостом для плавания и четырьмя конечностями, но мог проводить время как на суше, так и в воде.

Прошло несколько сотен миллионов лет, но киты прошли путь от небольших четвероногих наземных млекопитающих до морских гигантов Фото: Shutterstock

После Ambulocetus, около 40–33 миллионов лет назад, появились дорудонтиды и базилозавриды. Последние отличались крошечными задними конечностями, а их ноздри были расположены дальше назад — предполагается, что это промежуточный этап меду мордой и дыхалом. Дорудонтиды достигали в длину около 5 метров, имели крошечные задние ноги и ласты. Они также проводили все свое время в воде.

По словам исследователя китообразных, доктора Эллен Кумбса, в течение 8 миллионов лет предки китов переходили от полностью наземного образа жизни к полностью водному. К слову, с точки зрения эволюции, это на самом деле невероятно быстро.

Известно, что именно потомки дорудона на самом деле стали современными китами. Усатые киты начали развивать свое фильтрующее питание с более плоскими черепами около 34 миллионов лет назад, в то время как другие сохранили свои зубы и стали косатками, кашалотами и дельфинами. Фактически, именно в этот период произошло разделение зубатых и усатых китов — животные претерпели физические изменения, чтобы приспособиться к новым диетам.

Генетические исследования показали, что наряду с задними конечностями и физическими изменениями, которые можно увидеть в летописи окаменелостей, китообразные потеряли гораздо больше, чем просто ноги, когда вернулись в океан. Предыдущие исследования также показали, что китообразные утратили ген, отвечающий за выработку слюны. Кроме того, зубатые киты также обнаружили большую часть своих генов обоняния и вкуса. Ученые также считают, что именно генетика в конце концов сможет объяснить, почему киты стали самыми большими животными на планете.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали виновного в полном истреблении двух видов китов.