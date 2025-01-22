Предок чотирилапих виповз із моря 400 млн років тому, але заповз назад: що йому не сподобалося

Дослідники "відмотали час", щоб дослідити таємниці еволюції найбільших істот, що мешкають в океані.

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Земля є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре відомі вченим, а існування інших все ще вкрите таємницею. Відомо, що кити є найбільшими тваринами на Землі, а їхня тривалість життя може бути вдвічі більшою, ніж раніше вважали вчені, але це не всі таємниці китів — у новому дослідженні вчені розкрили подробиці еволюції цих морських гігантів, пише IFLScience.

Відомо, що предок усіх чотириногих істот на Землі виповз з океану близько 400 мільйонів років тому. Потім, 350 мільйонів років потому, предки сучасних видів китів заповзли назад в океан, щоб процвітати в ньому. Нащадки цих стародавніх істот, які сьогодні борознять океани Землі, можуть бути одними з найбільших і обговорюваних видів океану. Вчені вже з'ясували, що кити мають дивовижну тривалість життя, дивовижні способи полювання і цікаву історію. Вони також є найпопулярнішими тваринами не тільки в океані, а й на всій планеті.

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У новому дослідженні вчені повернули час назад, щоб відтворити історію еволюції китів. Дивно, але найближчим родичем китів є бегемот — вони зовсім не схожі, мають різні місця проживання, раціон і поширення. І все ж, попри напівводний спосіб життя, велика наземна тварина насправді виявилася надзвичайно тісно пов'язана з найбільшим ссавцем на Землі.

Вчені вважають, що бегемоти походять від неводної групи, відомої як антракотерії, близько 15 мільйонів років тому. Водночас кити походять понад 50 мільйонів років тому від істот, які жили на суші. Десь у далекому минулому в історії еволюції бегемоти та кити мали спільного предка, який також був наземним.

Вважається, що одним із найбільш ранніх предків наземних китів була житня істота, відома як Pakicetus, також відома як "перший кит" або перше відоме китоподібне. Вчені вважають, що ця істота ходила на чотирьох кінцівках і харчувалася м'ясом наземних тварин і рибою. Вперше її було виявлено 1983 року і, мабуть, вона мешкала на краю моря Тетіс на території сучасних Пакистану та Індії. Викопні рештки засвідчили, що в нього була схожа на сучасних китів слухова кістка з унікальною структурою, яка могла навіть дозволити Pakicetus чути під водою.

Далі еволюціонували істоти, які просувалися все далі у воду, пристосовуючись до нового середовища. Однією з них вважається Ambulocetus, яка жила на планеті близько 50-48 мільйонів років тому. Цей вид вирізнявся довгим хвостом для плавання і чотирма кінцівками, але міг проводити час як на суші, так і у воді.

Минуло кілька сотень мільйонів років, але кити пройшли шлях від невеликих чотириногих наземних ссавців до морських гігантів Фото: Shutterstock

Після Ambulocetus, близько 40-33 мільйонів років тому, з'явилися дорудонтиди та базилозавриди. Останні вирізнялися крихітними задніми кінцівками, а їхні ніздрі були розташовані далі назад — припускають, що це проміжний етап між мордою і дихалом. Дорудонтиди досягали в довжину близько 5 метрів, мали крихітні задні ноги та ласти. Вони також проводили весь свій час у воді.

За словами дослідника китоподібних, доктора Еллен Кумбса, протягом 8 мільйонів років предки китів переходили від повністю наземного способу життя до повністю водного. До слова, з погляду еволюції, це насправді неймовірно швидко.

Відомо, що саме нащадки дорудона насправді стали сучасними китами. Вусаті кити почали розвивати своє фільтрувальне харчування з більш плоскими черепами близько 34 мільйонів років тому, в той час, як інші зберегли свої зуби й стали косатками, кашалотами та дельфінами. Фактично, саме в цей період відбувся поділ зубатих і вусатих китів — тварини зазнали фізичних змін, щоб пристосуватися до нових дієт.

Генетичні дослідження показали, що поряд із задніми кінцівками й фізичними змінами, які можна побачити в літописі скам'янілостей, китоподібні втратили набагато більше, ніж просто ноги, коли повернулися в океан. Попередні дослідження також показали, що китоподібні втратили ген, що відповідає за вироблення слини. Крім того, зубаті кити також виявили більшу частину своїх генів нюху та смаку. Учені також вважають, що саме генетика врешті-решт зможе пояснити, чому кити стали найбільшими тваринами на планеті.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали винного в повному винищенні двох видів китів.