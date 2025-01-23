350 000 лет назад кто-то оставил "дьявольские следы" на раскаленной лаве: кто эти люди

Исследователи обнаружили следы древних людей, которые отправились на прогулку после извержения вулкана.

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Около 350 000 лет назад ныне потухший вулкан на юге Италии извергся, выбросив высоко в атмосферу Земли шлейф пепла и заполнив близлежащую долину расправленным пирокластическим материалом. Пока выброшенная лава остывала, таинственная группа древних людей отправилась на прогулку, оставив после себя следы в мягкой породе, которые теперь были найдены учеными, пишет IFLScience.

Исследователи назвали эти отпечатки на застывшей лаве "следами дьявола" и теперь стремятся узнать, кому они принадлежат. Ученые проанализировали следы, найденные на склоне, образованном пирокластическим потоком, выброшенным сотни тысяч лет назад вулканом Роккамонфина. Считается, что следы были оставлены минимум четырьмя особями разного размера и веса.

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В ходе анализа ученые применили ряд уравнений, которые ранее использовались для оценки общей высоты тела и массы древних людей по их следам. Увы, большинство этих формул предназначены для извлечения данных из отпечатков, оставленных на относительно ровной поверхности. В то же время ученые исследовали следы, оставленные на крутой местности, а потому столкнулись с рядом проблем.

Ученые полагают, что следы были оставлены в то время, когда лава уже достаточно остыла, чтобы по ней можно было ходить, однако все еще осталась мягкой. Помимо того, что этот совершенно новый променад был крутым и неровным, он также был мокрым и скользким, что заставило древних людей изменить походку и положение ног.

Из-за неровностей ни одно из уравнений не могло предоставить ученым надежных значений физических размеров доисторических людей, оставивших следы. Результаты команды сильно различались в зависимости от того, какая именно формула применялась. К счастью, после тщательного отбора ученые все же смогли определить параметры древних людей, оставивших следы: их вес, вероятно, составлял от 55,5 до 64,6 килограмма, а рост — от 152,9 до 176,7 сантиметра.

В целом, согласно исследованию, "дьявольские следы" были оставлены людьми со средним весом около 60 килограммов и ростом 166 сантиметров. Эти характеристики совпадают с оценочными для вымершего вида людей Homo heidelbergensis, который бродил по Европе во время извержения.

Предполагается, что Homo heidelbergensis — общий предок людей и неандертальцев — был примерно такого роста, хотя кости, найденные в Испании, предполагают, что некоторые из представителей этого вида могли достигать и 181,6 сантиметра.

Авторы исследования, опираясь на различные размеры следов, пришли к выводу, что группа, оставившая "дьявольские следы", вероятно, состояла из двух женщин или детей и по крайней мере одного взрослого мужчины. Впрочем, ученые признают, что их данные недостаточно точны, чтобы можно было утверждать что-то наверняка.

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