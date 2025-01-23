350 000 років тому хтось залишив "диявольські сліди" на розпеченій лаві: хто ці люди

Дослідники виявили сліди стародавніх людей, які вирушили на прогулянку після виверження вулкана.

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Близько 350 000 років тому нині згаслий вулкан на півдні Італії вивергнувся, викинувши високо в атмосферу Землі шлейф попелу і заповнивши прилеглу долину розправленим пірокластичним матеріалом. Поки викинута лава остигала, таємнича група стародавніх людей вирушила на прогулянку, залишивши після себе сліди в м'якій породі, які тепер були знайдені вченими, пише IFLScience.

Дослідники назвали ці відбитки на застиглій лаві "слідами диявола" і тепер прагнуть дізнатися, кому вони належать. Вчені проаналізували сліди, знайдені на схилі, утвореному пірокластичним потоком, викинутим сотні тисяч років тому вулканом Роккамонфіна. Вважається, що сліди були залишені щонайменше чотирма особинами різного розміру і ваги.

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Під час аналізу вчені застосували низку рівнянь, які раніше використовували для оцінювання загальної висоти тіла і маси стародавніх людей за їхніми слідами. На жаль, більшість цих формул призначені для вилучення даних з відбитків, залишених на відносно рівній поверхні. Водночас учені досліджували сліди, залишені на крутій місцевості, а тому зіткнулися з низкою проблем.

Вчені вважають, що сліди були залишені в той час, коли лава вже досить охолола, щоб по ній можна було ходити, проте все ще залишилася м'якою. Крім того, що цей абсолютно новий променад був крутим і нерівним, він також був мокрим і слизьким, що змусило древніх людей змінити ходу і положення ніг.

Через нерівності жодне з рівнянь не могло надати вченим надійних значень фізичних розмірів доісторичних людей, які залишили сліди. Результати команди сильно різнилися залежно від того, яка саме формула застосовувалася. На щастя, після ретельного відбору вчені все ж таки змогли визначити параметри стародавніх людей, які залишили сліди: їхня вага, ймовірно, становила від 55,5 до 64,6 кілограма, а зріст — від 152,9 до 176,7 сантиметра.

Загалом, згідно з дослідженням, "диявольські сліди" були залишені людьми із середньою вагою близько 60 кілограмів і зростом 166 сантиметрів. Ці характеристики збігаються з оцінками для вимерлого виду людей Homo heidelbergensis, який бродив Європою під час виверження.

Припускають, що Homo heidelbergensis — спільний предок людей і неандертальців — був приблизно такого зросту, хоча кістки, знайдені в Іспанії, припускають, що деякі з представників цього виду могли досягати й 181,6 сантиметра.

Автори дослідження, спираючись на різні розміри слідів, дійшли висновку, що група, яка залишила "диявольські сліди", ймовірно, складалася з двох жінок або дітей і принаймні одного дорослого чоловіка. Утім, учені визнають, що їхні дані недостатньо точні, щоб можна було стверджувати щось напевно.

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