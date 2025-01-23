Пятнистая гиена впервые за 5000 лет появилась в Египте и ее застрелили: что она здесь делала (фото)

Ареал пятнистых гиен находится в 500 км от места убийства животного и ученые не знают, почему оно появилось здесь.

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Пятнистая гиена преодолела долгий и непростой путь, оказавшись на юго-востоке Египта — это стало первым визитом этого вида на территорию страны за последние 5000 лет. Животное путешествовало само и, к сожалению, было застрелено примерно в 30 километрах от границы с Суданом, пишет IFLScience.

Известно, что пятнистая гиена (Crocuta crocuta) была замечена на территории Египта в прошлом году. Сообщается, что животное убило двух коз в охраняемой зоне Эльба, а затем гиену застрелили в феврале 2024 года. Теперь экологи считают, что появление гиены в этом регионе стало редким рекордом для всего вида.

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По словам доктора Абдуллы Надь из Университета Аль-Азхар, его первой реакцией на такую новость стало недоверие. Однако затем он изучил фото и видео останков — сомнений не осталось. Ученые отмечают, что они были чрезвычайно удивлены, так как пятнистая гиена — вовсе не то, что можно встретить на территории Египта.

Район, где животное было застрелено, находится примерно в 500 километрах к северу от известного ареала пятнистых гиен, которые, как и полосатые гиены, являются коренными жителями Судана. Как правило, эти животные проходят около 27 километров в день, а потому появление одинокой особи также далеко от дома порождает много вопросов.

К сожалению, пятнистая гиена была застрелена Фото: Mammalia

В своем исследовании Надь с коллегами сосредоточились на том, чтобы выяснить, что именно заставило гиену преодолеть столь долгий путь. Ученые предположили, что увеличение количества осадков могло создать более обширные пастбища, что привлекло больше добычи, которая привлекла пятнистых гиен. Чтобы ответить на этот вопрос, ученые использовали спутниковые снимки и измерили, сколько растительности росло в этом районе в период с 1984 по 2022 год — это является хорошим маркером количества осадков и условий выпаса скота.

Команда обнаружила закономерности между длительными засухами, охватывающими несколько лет, и более влажными и короткими периодами. Результаты указывают на то, что последние 5 лет наблюдался больший рост растений в сравнении с предыдущими двумя десятилетиями. Ученые полагают, что в этот период появилось больше пищи для пастбищных видов, а это в свою очередь привлекло пятнистых гиен.

По словам Надь, тот факт, что район стал менее экологически суровым, вероятно, позволил гиене продвинуться так далеко на север. Однако ученые все еще не понимают мотивации животного в его путешествии в Египет. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы ответить на этот вопрос.

Если изменение климата продолжит менять погодные условия, это может означать, что виды, появляющиеся в неожиданных местах, станут более распространенными.

Ранее Фокус писал о том, что неандертальцы охотились на гиен не ради мяса.