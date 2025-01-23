Плямиста гієна вперше за 5000 років з'явилася в Єгипті і її застрелили: що вона тут робила (фото)

Ареал плямистих гієн розташований за 500 км від місця вбивства тварини, і вчені не знають, чому вона з'явилася тут.

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Плямиста гієна подолала довгий і непростий шлях, опинившись на південному сході Єгипту — це стало першим візитом цього виду на територію країни за останні 5000 років. Тварина подорожувала сама і, на жаль, була застрелена приблизно за 30 кілометрів від кордону з Суданом, пише IFLScience.

Відомо, що плямиста гієна (Crocuta crocuta) була помічена на території Єгипту минулого року. Повідомляється, що тварина вбила двох кіз в охоронюваній зоні Ельба, а потім гієну застрелили в лютому 2024 року. Тепер екологи вважають, що поява гієни в цьому регіоні стала рідкісним рекордом для всього виду.

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За словами доктора Абдулли Надь з Університету Аль-Азхар, його першою реакцією на таку новину стала недовіра. Однак потім він вивчив фото та відео останків — сумнівів не залишилося. Учені зазначають, що вони були надзвичайно здивовані, адже плямиста гієна — зовсім не те, що можна зустріти на території Єгипту.

Район, де тварину було застрелено, розташований приблизно за 500 кілометрів на північ від відомого ареалу плямистих гієн, які, як і смугасті гієни, є корінними жителями Судану. Як правило, ці тварини проходять близько 27 кілометрів на день, а тому поява самотньої особини також далеко від дому породжує багато запитань.

На жаль, плямисту гієну було застрелено Фото: Mammalia

У своєму дослідженні Надь з колегами зосередилися на тому, щоб з'ясувати, що саме змусило гієну подолати такий довгий шлях. Вчені припустили, що збільшення кількості опадів могло створити більші пасовища, що привернуло більше здобичі, яка привабила плямистих гієн. Щоб відповісти на це запитання, вчені використовували супутникові знімки й виміряли, скільки рослинності росло в цьому районі в період з 1984 до 2022 року — це є гарним маркером кількості опадів і умов випасу худоби.

Команда виявила закономірності між тривалими посухами, що охоплюють кілька років, і більш вологими та короткими періодами. Результати вказують на те, що останні 5 років спостерігався більший ріст рослин порівняно з попередніми двома десятиліттями. Вчені вважають, що в цей період з'явилося більше їжі для пасовищних видів, а це зі свого боку привабило плямистих гієн.

За словами Надь, той факт, що район став менш екологічно суворим, імовірно, дозволив гієні просунутися так далеко на північ. Однак учені все ще не розуміють мотивації тварини в її подорожі до Єгипту. Будуть потрібні подальші дослідження, щоб відповісти на це питання.

Якщо зміна клімату продовжить змінювати погодні умови, це може означати, що види, які з'являються в несподіваних місцях, стануть більш поширеними.

Раніше Фокус писав про те, що неандертальці полювали на гієн не заради м'яса.