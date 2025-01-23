Отклонение на 150 км: магнитный полюс сильно сместился — системы нуждаются в срочном обновлении

Исследователи официально зафиксировали перемещение Северного магнитного полюса Земли — ученые только что обновили его местоположение.

Related video

Эксперты из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Британской геологической службы (BGS) объединили усилия, как делают это каждые пять лет, чтобы создать новую более точную модель магнитного мира (WMM). Теперь исследователи настаивают, что пришло время перекалибровать навигационные системы на кораблях и самолетах, поскольку положение Северного магнитного полюса официально меняется, смещаясь от Канады к Сибири, пишет Science Alert.

Географический Северный полюс остается неподвижным, однако это не касается магнитного Северного полюса. WMM точно определяет местоположение магнитного Северного полюса — место, где магнитное поле планеты направлено вниз.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые отмечают, что впервые за всю историю наблюдений им доступна карта с более высоким разрешением: предлагает более чем в 10 раз больше деталей, а ее пространственное разрешение составляет около 300 км на экваторе, а не стандартные 3300 км, как было ранее.

Магнитная модель мира 2025 года Фото: NOAA

Данные исследователей указывают, что путешествие на расстояние 8500 км из Южной Африки в Великобританию по прямой приведет к тому, что объект отклонится от курса на 150 км к концу, если использовать для навигации старую версию WMM, а не более новую. Это яркий пример того, насколько смещение магнитного Северного полюса Земли может изменить ситуацию. В результате ученые настаивают, что картографическим и логистическим компаниям вместе с правительствами и официальными агентствами необходимо незамедлительно внести обновления.

Магнитный север сильно сместился за столетия Фото: BGS

По словам глобального геомагнитного моделлера Уильяма Брауна из Британской геологической службы, крупные авиакомпании обновят навигационное программное обеспечение во всех воздушных флотах, чтобы загрузить новую модель. Обновить программное обеспечение во всех сложных навигационных системах и всех видах оборудования также придется и военным в НАТО.

В то же время какие-либо изменения не понадобятся нашим телефонам и спутниковым навигаторам — это произойдет автоматически.

Отметим, что магнитный Северный полюс Земли был впервые обнаружен сэром Джеймсом Кларком Россом на севере Канады в 1831 году. С тех пор ученые постепенно учились отслеживать его все с большей точностью, используя для этого измерения, проводимые по всему земному шару, а также данные, собранные спутниками на земной орбите.

Ранее Фокус писал о том, что магнитный Северный полюс Земли не хочет в Россию: его движение в сторону Сибири резко замедлилось.