Відхилення на 150 км: магнітний полюс сильно змістився — системи потребують термінового оновлення

Дослідники офіційно зафіксували переміщення Північного магнітного полюса Землі — вчені щойно оновили його місце розташування.

Related video

Експерти з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) і Британської геологічної служби (BGS) об'єднали зусилля, як роблять це кожні п'ять років, щоб створити нову точнішу модель магнітного світу (WMM). Тепер дослідники наполягають, що настав час перекалібрувати навігаційні системи на кораблях і літаках, оскільки положення Північного магнітного полюса офіційно змінюється, зміщуючись від Канади до Сибіру, пише Science Alert.

Географічний Північний полюс залишається нерухомим, однак це не стосується магнітного Північного полюса. WMM точно визначає місце розташування магнітного Північного полюса — місце, де магнітне поле планети спрямоване вниз.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені зазначають, що вперше за всю історію спостережень їм доступна карта з вищою роздільною здатністю: вона пропонує більш ніж у 10 разів більше деталей, а її просторова роздільна здатність становить близько 300 км на екваторі, а не стандартні 3300 км, як було раніше.

Магнітна модель світу 2025 року Фото: NOAA

Дані дослідників вказують, що подорож на відстань 8500 км з Південної Африки до Великої Британії по прямій призведе до того, що об'єкт відхилиться від курсу на 150 км до кінця, якщо використовувати для навігації стару версію WMM, а не новішу. Це яскравий приклад того, наскільки зміщення магнітного Північного полюса Землі може змінити ситуацію. У результаті вчені наполягають, що картографічним і логістичним компаніям разом з урядами та офіційними агентствами необхідно негайно внести оновлення.

Магнітна північ сильно змістилася за століття Фото: BGS

За словами глобального геомагнітного моделера Вільяма Брауна з Британської геологічної служби, великі авіакомпанії оновлять навігаційне програмне забезпечення у всіх повітряних флотах, щоб завантажити нову модель. Оновити програмне забезпечення у всіх складних навігаційних системах і всіх видах обладнання також доведеться і військовим у НАТО.

Водночас будь-які зміни не знадобляться нашим телефонам і супутниковим навігаторам — це відбудеться автоматично.

Зазначимо, що магнітний Північний полюс Землі вперше виявив сер Джеймс Кларк Росс на півночі Канади 1831 року. Відтоді вчені поступово вчилися відстежувати його дедалі точніше, використовуючи для цього вимірювання, проведені по всій земній кулі, а також дані, зібрані супутниками на земній орбіті.

Раніше Фокус писав про те, що магнітний Північний полюс Землі не хоче в Росію: його рух у бік Сибіру різко сповільнився.